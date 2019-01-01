Learner Reviews & Feedback for محو الأمية المعلوماتية والرقمية لتحقيق النجاح في الجامعة by The University of Sydney
About the Course
هدف هذا التخصص إلى إعداد الطلاب للدراسة الجامعية في جامعة ناطقة باللغة الإنجليزية. تزودك الدورة التدريبية بالمشاركة الكاملة والانخراط في دراستك، من خلال بناء الوعي والفهم للقيم الأساسية وتوقعات الثقافة الأكاديمية، وتزويدك بإستراتيجيات عملية لتطبيقها على دراساتك. في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية تطوير مهارات محو الأمية المعلوماتية والرقمية لديك، لمساعدتك في تحقيق النجاح في دراساتك الجامعية. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على:
1. الوصول إلى المعلومات والبحث عنها بكفاءة وفعالية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية.
2. تقييم نقدي لمصداقية المصادر لسياق أكاديمي.
3. تصفية المعلومات، وإدارتها، وتنظيمها من مجموعة متنوعة من المصادر لاستخدامها في الدراسة الأكاديمية.
4. إظهار الوعي بالقضايا الأخلاقية المتعلقة بالنزاهة الأكاديمية المحيطة بالوصول إلى المعلومات واستخدامها.
5. فهم كيفية استخدام الأدوات الرقمية للإحالة والإسناد من أجل تجنب الانتحال.
6. فهم كيفية نشر المعلومات وإيصالها بطريقة مهنية، بما فيه إدارة الهوية الرقمية، وبناء شبكات للتعلم والبحث....