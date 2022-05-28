About this Course

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Beginner Level
Approx. 38 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 38 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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The University of Sydney

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

مقدمة إلى محو الأمية المعلوماتية والرقمية في الجامعة

8 hours to complete
7 videos (Total 44 min), 9 readings, 8 quizzes
Week
2

Week 2

7 hours to complete

تحديد المعلومات، والوصول إليها، والبحث عنها

7 hours to complete
9 videos (Total 52 min), 7 readings, 8 quizzes
Week
3

Week 3

7 hours to complete

التقييم النقدي، والتصفية، وإدارة المعلومات

7 hours to complete
9 videos (Total 54 min), 6 readings, 8 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

المراجع، ودمج المصادر، وتجنب السرقة الأدبية

7 hours to complete
9 videos (Total 56 min), 5 readings, 7 quizzes

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