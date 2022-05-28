هدف هذا التخصص إلى إعداد الطلاب للدراسة الجامعية في جامعة ناطقة باللغة الإنجليزية. تزودك الدورة التدريبية بالمشاركة الكاملة والانخراط في دراستك، من خلال بناء الوعي والفهم للقيم الأساسية وتوقعات الثقافة الأكاديمية، وتزويدك بإستراتيجيات عملية لتطبيقها على دراساتك. في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية تطوير مهارات محو الأمية المعلوماتية والرقمية لديك، لمساعدتك في تحقيق النجاح في دراساتك الجامعية. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على:
محو الأمية المعلوماتية والرقمية لتحقيق النجاح في الجامعةThe University of Sydney
About this Course
Offered by
The University of Sydney
Our excellence in research and teaching makes the University of Sydney one of the top universities in Australia and highly ranked among the best universities in the world. In 2020, we were ranked second in the Times Higher Education (THE) University Impact Rankings, and first in Australia in the QS Graduate Employability Rankings.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة إلى محو الأمية المعلوماتية والرقمية في الجامعة
بعد هذه الوحدة سوف تكون قادراً على (1). فهم بنية وتوقعات الدورة (2). فهم التوقعات بشأن محو الأمية المعلوماتية والرقمية في الثقافة الأكاديمية (3). توضيح المهارات والتصرفات اللازمة للعمل بفعالية في الفضاء الرقمي (4). إظهار الوعي بالقضايا الأخلاقية المتعلقة بالنزاهة الأكاديمية المحيطة بالوصول إلى المعلومات، واستخدامها
تحديد المعلومات، والوصول إليها، والبحث عنها
بعد هذه الوحدة سوف تكون قادراً على (1). تحديد خصائص الأنواع المختلفة من المعلومات (2). معرفة أين تبحث عن المعلومات من مصادر مختلفة (3). تطوير إستراتيجية بحث وتصفية أعداد كبيرة من نتائج البحث بشكل فعال (4). توثيق وتقييم إستراتيجية البحث الخاصة بك
التقييم النقدي، والتصفية، وإدارة المعلومات
بعد هذه الوحدة سوف تكون قادراً على (1). تطبيق معايير لتقييم نقدي لمصداقية المصادر للسياق الأكاديمي (2). تحديد العوامل التي تجعل موارد الويب موثوقاً بها (3). تصفية المعلومات بشكل فعال (4). استخدام اصطلاحات تسمية الملفات والبرامج المناسبة لتنظيم المعلومات وتخزينها بشكل فعال
المراجع، ودمج المصادر، وتجنب السرقة الأدبية
بعد هذه الوحدة سوف تكون قادراً على (1). فهم عواقب السرقة الأدبية في السياق الأكاديمي (2) استخدام اصطلاحات المراجع للاستشهاد بشكل مناسب بمجموعة متنوعة من مصادر المعلومات وتجنب السرقة الأدبية (3). فهم كيفية دمج الأفكار من المصادر في عملك (4). أن تكون على دراية ببرامج المراجع المختلفة، وتقييمها لأغراضك الخاصة
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