By Liu S•
Feb 14, 2018
没有针对线上做足够的优化，另外讲ppt没有设计，基本就是念公式。堆砌概念太多，解释不够，另外测验出现了大量未讲解内容，期末考试还出现了latex表达式，对于不熟悉的同学非常不友好。
By Jiang C•
May 3, 2021
基本上是在念PPT，整个课程包含的内容不全面。因为选讲的内容少，所以讲解也比较简单，测试的内容有很多需要自学。教材比较老，而且教材非常不容易看懂，讲得不清楚。一共有13个测试，其中有一个测试的多选题很多，甚至感觉答案有误。如果不是非要听中文课，还是不要看这一门。B站上有Rosen著的《离散数学及应用》对应的课程，虽然整体不长而且无中文字幕，但是也比这个好一些。
By JY•
Oct 11, 2019
1.5倍速播放的时候感觉速度差不多可以，但是课程设计有一些问题，课后quiz（尤其是第十周左右之后）出现了不少比例的课上未讲解的内容，导致比较难做，并且课程提供的参考书籍没有涉及相关方面，导致学习有一定的困难，如果这里有所改进会更好。
By 袁佳婷•
Feb 23, 2017
课很好，当我以为自己听的很懂时，做了quiz发现还是有很多问题，这也让我不断调整自己的学习方式。就是本人是个无敌惫懒货色。。。所以拖着的巨大课程量只能转班次了。。。
By 北落师门•
Jul 30, 2017
就听了头两段介绍来龙去脉就够给五分了,能看得出来老师是用心讲课认真准备的,我个人觉得比上海交大的离散数学上来介绍一大堆符号好多啦，
By Zefang L•
Apr 25, 2017
这是一门关于离散数学的入门级课程，对于理解一些在数据结构、算法、图论等计算机理论中经常出现的基本概念是很有帮助的。
By Xiaoyang Y•
Jun 6, 2020
总体讲的不错，但是举例还是微少，不能充分理解概念。沟通不是很及时，题目里有少量错误
By Chu X•
Jul 26, 2020
课后练习太粗糙了，都没有答案和解析
By ip•
Jan 24, 2019
A boring teacher teaching boring things. Solved my insomnia.
By QianWang•
Oct 20, 2020
感谢老师！！老师总体讲的比较生动，能看得出来有认真备课，ppt上也都是重点。
课程内容比较多、杂，难度确实蛮大的，想只通过课堂上学懂不太可能。不过，练习题难度基本都不大，稍微用心点记录笔记就可以通过了。
By liping l•
Jul 30, 2017
pretty intense course for student without any background in computer science. Thanks a lot!
By wei z•
Jun 30, 2017
very good brief introduction for further study in computer science, especially in algorithm
By 贺宇劼•
Jun 3, 2021
老师讲的和好， 就是视频的声音有点小，希望能够改进。
而且希望能在视频中或者阅读材料里多举一些例题，不然小测都不知道怎么做。
By MELGAREJO E A•
Jan 19, 2021
谢谢北京大学的陈斌教授和Cousera团队。本课程非常全面，我很高兴成功完成此课程。
讨论论坛不活跃，使学生难以进步。
By shisheng z•
Apr 25, 2020
Great course in Chinese! Thank you, sir! 谢谢老师！
By 陈哲•
Aug 10, 2017
Easy to understand and copy all topics I want.
By Lu•
Sep 22, 2018
Good for students ho want to learn computer.
By long y•
Nov 9, 2018
课程中涉及到的一些概念还是需要大量时间去实践的，但是万幸的是考试很简单，取了个巧
By Yiwen•
Jan 16, 2019
非常棒的计算机理论入门课，深入浅出，老师的课程大纲和讲解举例都很好。推荐！
By chris•
Jan 6, 2018
老师讲得很生动，对一些概念的解释很详细。虽然内容不是很多，但适合入门。
By Xu H•
Sep 30, 2019
老师讲得很生动，可惜后来我的网络不太行只能看字幕和ppt来学了。。
By Mo Y•
Nov 3, 2018
对离散数学学科有了一个框架性的认知，对我的今后的工作很有帮助
By Hu Z•
Sep 27, 2019
Very concise. Good exercises!
By 王子健•
Oct 9, 2020
Great, helpful to my study!
By Варламов П Э•
Nov 25, 2021
Крайне увлекательный курс