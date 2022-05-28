برنامج (Microsoft Word) هو أحد برامج (Microsoft Office) التي صُمِّمت بهدف تسهيل إنجاز الأعمال المكتبية، خاصة كتابة وتحرير النصوص بصورة مرتبة وجذابة وفي أسرع وقت ممكن، ولذلك يُتيح برنامج (Microsoft Word) لمستخدميه العديد من الأدوات التي تسهل عملية كتابة النصوص وتحريرها لتوفير الوقت والجهد، ولإظهار النص بصورة مميزة.
تحرير النصوص في مايكروسوفت وورد | Editing Text in MS WordAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في الكمبيوتر والمايكروسوفت وورد
Skills you will gain
- مايكروسوفت وورد
- تحرير النصوص في برنامج الوورد
خبرة في الكمبيوتر والمايكروسوفت وورد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
تحرير النصوص في "مايكروسوفت وورد"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية التصحيح اللغوي إلى النص المكتوب، فهم كيفية استخدام أدوات داخل النص كأدوات البحث والبحث المتقدم والاستبدال، التعرف على طريقة استخدام الأدوات نسخ ولصق، استعراض كيفية كتابة وإضافة النصوص.
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