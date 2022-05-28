فرضت الثورة المعلوماتية الهائلة الناتجة عن التطور والتغير التكنولوجي السريع والمستمر وما صاحبها من تقلبات اقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، العديد من الصعوبات والتحديات على مختلف المؤسسات، وأصبح الحفاظ على الوجود وتحقيق التميز يتوقف على تطبيق أساليب جديدة في الإدارة (Management) خاصة تلك التي تحتاج إلى الاعتماد على العمالة ذات المهارات المعرفية (Knowledge Workers)، لذلك يتطلب الأمر توفر مجموعة من المهارات الأساسية لمديري اليوم (Essential Skillsets for Today’s Managers).
المهارات الأساسية لمديري اليومAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة عن أساسيات الإدارة
What you will learn
شرح كيفية إدارة النفس
فهم كيفية إدارة متطلبات المدير في العمل
التعرف على متطلبات ومميزات مدير المستقبل وأهم التحديات التي تواجهه
Skills you will gain
- التواصل الفعّال
- إدارة الذات
- الأساليب الأخلاقية
- إدارة المديرين
خبرة عن أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المهارات الأساسية لمديري اليوم
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على متطلبات ومميزات مدير المستقبل وأهم التحديات التي تواجهه، فهم كيفية إدارة متطلبات المدير في العمل، شرح كيفية إدارة النفس.
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