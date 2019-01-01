Learner Reviews & Feedback for المهارات الأساسية لمديري اليوم by Alfaisal University | KLD
About the Course
فرضت الثورة المعلوماتية الهائلة الناتجة عن التطور والتغير التكنولوجي السريع والمستمر وما صاحبها من تقلبات اقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، العديد من الصعوبات والتحديات على مختلف المؤسسات، وأصبح الحفاظ على الوجود وتحقيق التميز يتوقف على تطبيق أساليب جديدة في الإدارة (Management) خاصة تلك التي تحتاج إلى الاعتماد على العمالة ذات المهارات المعرفية (Knowledge Workers)، لذلك يتطلب الأمر توفر مجموعة من المهارات الأساسية لمديري اليوم (Essential Skillsets for Today’s Managers).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم المهارات الأساسية لمديري اليوم، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على متطلبات ومميزات مدير المستقبل وأهم التحديات التي تواجهه، فهم كيفية إدارة متطلبات المدير في العمل، شرح كيفية إدارة النفس....