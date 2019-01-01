Learner Reviews & Feedback for أساسيات الموازنة التخطيطية الفعالة by Alfaisal University | KLD
About the Course
تقوم الشركات في نهاية كل عام بإعداد موازناتها التقديرية للعام التالي كي توضح كافة المصروفات المتوقع صرفها في دعم الأغراض التشغيلية والاستثمارية. وتلجأ الشركات إلى هذه العملية بصورة دورية من أجل وضع أهدافها المستقبلية والعمل على تحقيقها من خلال التخطيط للأحداث والعمليات لفترة مالية مستقبلية، ومن ثم تستطيع مراقبة عمليات التنفيذ الفعلي ومقارنتها بالخطط الموضوعة مسبقاً لتحديد الانحرافات والعمل على معالجتها سريعاً.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم أساليب الموازنة التخطيطية الفعالة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم خطوات إعداد الموازنة والعوائق التي تواجهها ومعايير النجاح الأساسية لزيادة فعاليتها، تبيان المبادئ الأساسية التي تستند عليها عمليات إعداد الموازنة، التعرف على المقصود بعملية إعداد الموازنة وأهميتها وأنواعها، استعراض تصنيفات الموازنات وفقاً لعدد من المعايير الأساسية، إيضاح الموازنات الفرعية المتضمنة في الموازنة الشاملة مع توضيح كيفية حسابها بمثال تطبيقي....