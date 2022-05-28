تقوم الشركات في نهاية كل عام بإعداد موازناتها التقديرية للعام التالي كي توضح كافة المصروفات المتوقع صرفها في دعم الأغراض التشغيلية والاستثمارية. وتلجأ الشركات إلى هذه العملية بصورة دورية من أجل وضع أهدافها المستقبلية والعمل على تحقيقها من خلال التخطيط للأحداث والعمليات لفترة مالية مستقبلية، ومن ثم تستطيع مراقبة عمليات التنفيذ الفعلي ومقارنتها بالخطط الموضوعة مسبقاً لتحديد الانحرافات والعمل على معالجتها سريعاً.
أساسيات الموازنة التخطيطية الفعالةAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يعرف المتدرب بعض أساسيات المحاسبة
Skills you will gain
- التعرف على مفهوم الموازنة التخطيطية وأهميتها
- معرفة أنواع الموازنة وتصنيفاتها
أن يعرف المتدرب بعض أساسيات المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
أساسيات الموازنة التخطيطية الفعالة
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم خطوات إعداد الموازنة والعوائق التي تواجهها ومعايير النجاح الأساسية لزيادة فعاليتها، تبيان المبادئ الأساسية التي تستند عليها عمليات إعداد الموازنة، التعرف على المقصود بعملية إعداد الموازنة وأهميتها وأنواعها، استعراض تصنيفات الموازنات وفقاً لعدد من المعايير الأساسية، إيضاح الموازنات الفرعية المتضمنة في الموازنة الشاملة مع توضيح كيفية حسابها بمثال تطبيقي.
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