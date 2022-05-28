إن امتلاك القدرة على تخزين كم هائل من البيانات (Data) يعد في حد ذاته ميزة كبيرة لأي برنامج، لكن عندما نجد برنامجاً يوفر - بالإضافة إلى ذلك - قدرةً كبيرةً على القيام بالعديد من العمليات المختلفة على تلك البيانات (Data) سواء أكانت في صورة أرقام (Numbers) أم نصوص (Texts) بسهولة وسرعة فائقة، فإن ذلك يجعل منه برنامجاً فريداً ومميزاً، وهذا ما يقدمه لنا برنامج الإكسل (Excel)، الذي سنحاول التعرف على مختلف إمكانياته بشكل عام من خلال هذه الدورة التقديمية، وبمزيد من التفصيل من خلال سلسلة من الدورات يقدمها مركز (Maraam.io).
أساسيات برنامج مايكروسوفت اكسيل | Essentials of MS ExcelAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Skills you will gain
- المهارات الأساسية للإكسل
- الإكسل
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن برنامج إكسيل و طريقة إنشاء ملف جديد أو فتح ملف قديم
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على برنامج إكسل بشكل عام، شرح طريقة استخدام أداة المساعدة، توضيح الفرق بين خيارات الحفظ وحفظ كصيغة محددة، شرح شريط الحالة، طريقة إضافة ورقة عمل داخل دفتر العمل، التعرف على مكونات واجهة البرنامج.
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