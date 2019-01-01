Learner Reviews & Feedback for أساسيات برنامج مايكروسوفت اكسيل | Essentials of MS Excel by Alfaisal University | KLD
About the Course
إن امتلاك القدرة على تخزين كم هائل من البيانات (Data) يعد في حد ذاته ميزة كبيرة لأي برنامج، لكن عندما نجد برنامجاً يوفر - بالإضافة إلى ذلك - قدرةً كبيرةً على القيام بالعديد من العمليات المختلفة على تلك البيانات (Data) سواء أكانت في صورة أرقام (Numbers) أم نصوص (Texts) بسهولة وسرعة فائقة، فإن ذلك يجعل منه برنامجاً فريداً ومميزاً، وهذا ما يقدمه لنا برنامج الإكسل (Excel)، الذي سنحاول التعرف على مختلف إمكانياته بشكل عام من خلال هذه الدورة التقديمية، وبمزيد من التفصيل من خلال سلسلة من الدورات يقدمها مركز (Maraam.io).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم أساسيات برنامج مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على برنامج إكسل بشكل عام، شرح طريقة استخدام أداة المساعدة، توضيح الفرق بين خيارات الحفظ وحفظ كصيغة محددة، شرح شريط الحالة، طريقة إضافة ورقة عمل داخل دفتر العمل، التعرف على مكونات واجهة البرنامج....