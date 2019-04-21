EB
Sep 13, 2020
Öncelikle A.Tamer Güler Hocama güzel anlatımından dolayı teşekkür ederim. Katıldığım diğer iletişim kursları gibi değildi. Gayet anlaşılır ve etkin bir kurstu emeği geçen herkese teşekkür ederim
MT
Dec 18, 2020
Diksiyon ile ilgili öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Kısa ve öz, doyurucu bir kurs. Koç Ün. olmanın hakkı verilmiş. Devamı olan retoriği de tavsiye ederim.
By esra s•
Apr 21, 2019
Kursun bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. İyi, kaliteli ve güler yüzlü anlatımıyla Tamer hocaya teşekkür ediyorum.
By Aslı s•
May 5, 2018
Türkçeyi meğer ne kadar yanlış kullanıyormuşuz hocam çok şaşırdığım bilgiler oldu teşekkürler
By EKREM S•
Nov 28, 2016
A course suitable for those who are eager to use proper Turkish language and want to experience the impact of speaking in communication.
By Ökkeş Z•
May 19, 2017
Çok güzel bir kurs idi, Türkçe üzerinde biraz daha derin bilgiler için, konuşmak ve sunum yeteneğinde ilerleme yapmak için çok güzel örnekler içeriyor. Şimdi de kitaba başladım, biraz daha ayrıntılı görünüyor. Çok faydalı olacağına inanıyorum.
By Edanur B•
Sep 14, 2020
Öncelikle A.Tamer Güler Hocama güzel anlatımından dolayı teşekkür ederim. Katıldığım diğer iletişim kursları gibi değildi. Gayet anlaşılır ve etkin bir kurstu emeği geçen herkese teşekkür ederim
By Hüsniye Ö Y•
Aug 3, 2020
Çok verimli ve keyifli bir kurstu. Tamer hocamızın ilgi çekici anlatımıyla dersi dinlemek çok keyifli oldu.
By Alikhanova G D•
Nov 11, 2019
Merhaba! Ben Türk değilim, ancak kursunuza geçirdiğimde Türkçem daha iyi oldu. Size çok teşekkür ederim!
By Musa Y S•
Jan 2, 2020
Sayın Aziz Tamer Güler hoca farkı ile çok ''etkili'' bir programdı çok teşekkürler
By Oğuzhan D•
Mar 29, 2016
Çok yaralı bir kurs,Tamer Güler hocamıza teşekkür ederim. umarım beden dili
By Zafer E•
May 23, 2020
Çok değerli bir adamdan çok değerli bilgiler öğrendim, teşekkür ederim!
By Mustafa K•
Jun 14, 2016
Very enthusiastic instructor! Enjoyed and learned a lot. Thank you!
By Furkan Y•
Feb 21, 2017
Anlatım ve alıştırmalar çok faydalı herşey için teşekkürler :)
By İsmail A•
Oct 13, 2017
Tamer hocam harikasınız. Emeğiniz için çok teşekkür ederim.
By Murat E•
Aug 7, 2020
Türkçe konuşan ve hitabetini geliştirmek isteyenler için ustaca hazırlanmış bu kurs üslup ve duruluk açısından çok değerli araçlar sunuyor. Detaylı olarak çalışmak isteyenler ve okuyarak da anlayışını geliştirmek isteyenler için Tamer Bey'in "Etkili Konuşma" kitabını öneririm keza çok verimli hazırlanmış.
By Furkan E Y•
Jan 14, 2019
Course was really nice and informative. Lessons were quite enjoyable. You need to know that this is a basic level for effective speaking so you need to do lots of practice beside this course if you want to reach a certain level on effective speaking. So, I really like it and I recommend.
Thanks.
Ermanas
By Filiz B•
Dec 8, 2020
Öncelikle A. Tamer Güler hocama ve emeği geçen kişilere çok teşekkür ederim. Harika bilgiler öğrendim. Mükemmel bir kurstu. Teşekkürler.
By Gümrah Ç•
Nov 4, 2020
Benim için çok faydalı oldu. Hocamıza, emeği geçenlere , Beylikdüzü belediyesine çok teşekkür ederim.
By Beyza B•
Nov 26, 2020
A. Tamer Güler hocamızın etkili ve eğlenceli sunumu ile tek kelimeyle muhteşem bir kurs deneyimiydi.
By Musa O C•
May 14, 2020
Oldukça verimli geçen bir kurstu.Elinize,emeğinize sağlık.
By Кристина•
Aug 12, 2017
Отличный курс! Все очень понятно и доступно.
By Hüseyin D•
Oct 2, 2019
Bazı videolar fazla uzun ama yararlı olduğunu düşünüyorum.
By M Y•
Nov 25, 2021
Dersini yaparken bile son derece nazik ifadeler ile hepimize örnek olan Aziz Tamer Güler hocamdan bu kadar güzel hazırlanmış bir kurs aldığım için çok mutluyum. Kursta unutulmaması gereken tekrarlar var. Onları yapmaya devam edeceğim. Hocamıza ve kursun bize ulaştırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Murat YAĞMURCA.
By SEVDE B B•
Apr 30, 2021
AZİZ TAMER HOCAYA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BANA O KADAR ÇOK ŞEY KATTI Kİ... O GÜLER YÜZÜYLE BİR ÇIRPIDA KURSU BİTİRDİM DİYEBİLİRİM. GEREK OKUDUĞU ŞİİRLERLE, GEREK NEFESİMİZİ NASIL KULLANACAĞIMIZ KONUSUNDA HER ŞEYİYLE ONA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. HAYATIMDA TANIDIĞIM EN POZİTİF İNSANLARDAN BİR TANESİYDİ. TEŞEKKÜR EDERİM GÜZEL İNSAN....
By Birsen O•
Feb 18, 2022
Çok iyi bir kurs. Güzel Türkçemiz hakkında bilgi edinmek ve daha güzel konuşmak isteyenlere tavsiye ederim. Hem teorik hem de uygulamalı olarak çalışmalar var. Ayrıca dersi veren beyefendi çok iyi bir eğitmen, kendisine çok teşekkür ederim.
By Samet K•
Sep 24, 2021
Beklediğimden çok daha iyi bir kurs. Klasik kişisel gelişim kurslarından birisi gibi düşünmüştüm. Yanılmışım. Yanlış yaptığım bir çok şeyi gördüm. Tamer Güler hocamıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin bu kursu alması dileğiyle.