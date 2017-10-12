About this Course

10,266 recent views
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Approx. 9 hours to complete
Turkish
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 9 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

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Koç University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up96%(2,317 ratings)
Week
1

Week 1

2 hours to complete

Nefes, Diyafram, Ses ve Uygulamalar

2 hours to complete
5 videos (Total 20 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

Fonetik, Yazı ve Söyleyiş

1 hour to complete
5 videos (Total 42 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

Tempo, Durak ve Uygulamalar

1 hour to complete
5 videos (Total 23 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Vurgu ve Örnekler

2 hours to complete
5 videos (Total 65 min)

Reviews

TOP REVIEWS FROM ETKILI KONUŞMA (EFFECTIVE SPEAKING)

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