Bu ders konuşmayı daha etkili hale getirecek temel özellikleri geliştirmeyi amaçlar. Doğru nefes, sesin iyi ve etkili kullanılması, doğru vurgu ve tonlamanın inceliklerinin fark edilmesi için gerekli bilgiler verilir, uygulamalar önerilir ve yapılır.
Etkili Konuşma (Effective Speaking)Koç University
About this Course
Offered by
Koç University
Koç University is a leading liberal arts university located in Istanbul, Turkey; also recognized globally for facilitating cutting edge research in its full collection of Colleges, including Administrative Sciences & Economics, Engineering, Natural Sciences, Humanities & Social Sciences, Law, Nursing and Medicine. With its strong academic structure, research opportunities, international achievements, vivid social environment and wide range of job opportunities upon graduation, Koç University distinctively attracts attention. Now available online.
Syllabus - What you will learn from this course
Nefes, Diyafram, Ses ve Uygulamalar
Doğru nefes, diyaframın tanıtılması, sesin kullanımı, iyi bir konuşmaya hazırlık için gerekli uygulamalar.
Fonetik, Yazı ve Söyleyiş
Türkçe'nin Sesbilimi, yazı ve söyleyiş farkları, ünlü ve ünsüzlerin doğru kullanımı.
Tempo, Durak ve Uygulamalar
Konuşmanın tekdüzeliğini kırmak için gerekli uygulamalar, tempo, durak gibi konuşmanın olmazsa olmazları üzerine çalışmalar.
Vurgu ve Örnekler
Türkçe'de Vurgu üzerine uygulamalar, sık yapılan yanlışlarla ilgili örneklerin gösterilmesi.
Reviews
- 5 stars86.13%
- 4 stars10.58%
- 3 stars0.36%
- 2 stars1.09%
- 1 star1.82%
TOP REVIEWS FROM ETKILI KONUŞMA (EFFECTIVE SPEAKING)
Tamer hocam harikasınız. Emeğiniz için çok teşekkür ederim.
A course suitable for those who are eager to use proper Turkish language and want to experience the impact of speaking in communication.
Türkçeyi meğer ne kadar yanlış kullanıyormuşuz hocam çok şaşırdığım bilgiler oldu teşekkürler
Diksiyon ile ilgili öğrenmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Kısa ve öz, doyurucu bir kurs. Koç Ün. olmanın hakkı verilmiş. Devamı olan retoriği de tavsiye ederim.
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