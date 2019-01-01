Okutman-Instructor
Koç Üniversitesi’nde Okutman olarak görev yapmakta olan A.Tamer Güler,
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk (Tiyatro) Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.“AB ve Türkiye’de Şekerin Ekonomi Politiği” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat bilim dalında, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de “Büyüyen Eller-Sait Faik/Bir Dramaturji Çalışması” adlı teziyle Tiyatro (Oyunculuk) yüksek lisansını tamamladı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur. Halen Beykent Üniversitesi’nde Sinema-TV alanında Sanatta Yeterlik- Doktora yapmaktadır.
Konservatuvar eğitimine başlamadan önce İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda Yardımcı Sanatçı unvanıyla çalışmaya başladı. Konservatuvar bitimine kadar toplam beş sezon İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. Konservatuvar eğitimini bitirdikten sonra sinema -televizyon dizisi oyunculuğu, radyo tiyatroları-sinema-dizi seslendirmesi, seslendirme yönetmenliği yapmaya devam etti. Yirmiden fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde oyuncu olarak (önemli rollerde) çalıştı. Bir süre protokol sunuculuğu yaptı.
2006 yılında “Şeker Savaşı” adlı araştırma-siyaset kitabı yayınlandı. Bu kitapta özellikle üstünde durduğu Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) insan sağlığına olumsuz etkileri, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) zararları gibi konular bugünlerde sıklıkla dile getirilmektedir. Tarım Ekonomisi ve Sanat Ekonomisi üzerine çalışmalar yaptı. Çalıştığı konularda (tiyatro, sinema, ekonomi) yayınlanan ve yayına hazır makaleleri vardır. 2011 yılında Kalkedon Yayınları tarafından basılan ‘Etkili Konuşma’ adlı kitabı 2014’te ikinci baskısını yapmıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı’ nda ve kurslarında, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde Etkili Konuşma- Oyunculuk eğitimleri vermiş, AKKAdemi Tiyatro-Esra Akkaya tiyatro atölyelerinin İstanbul ve İzmir şubelerinde de eğitmenlik yapmıştır. Halen Koç Üniversitesi’nde ‘Okutman’ olarak çalışmakta, Berksoy Sanat Akademisi’nde Etkili Konuşma, Oyunculuk, Konservatuvara Hazırlık alanlarında ders vermektedir.