About this Course

2,373 recent views
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Approx. 4 hours to complete
Turkish
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 4 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

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Koç University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

RETORİK

1 hour to complete
9 videos (Total 19 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

Metin Okumaları ve Yorumlamaları

1 hour to complete
11 videos (Total 25 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

Doğaçlama Örnekleri

1 hour to complete
7 videos (Total 5 min)
Week
4

Week 4

27 minutes to complete

Genel Bir Tekrar

27 minutes to complete
3 videos (Total 7 min)

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TOP REVIEWS FROM ETKILI KONUŞMADA RETORIK (RHETORIC IN EFFECTIVE SPEAKING)

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