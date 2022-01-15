Dört hafta sürecek bu ders etkili konuşmanın temel prensiplerini düşünceyle ve yöntemle desteklemeyi amaçlamaktadır. Metafor ve doğaçlamalardan faydalanılacaktır. Ünite bitimlerinde katılımcılardan doğaçlama uygulamaları beklenmektedir.
Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking)Koç University
About this Course
Offered by
Koç University
Koç University is a leading liberal arts university located in Istanbul, Turkey; also recognized globally for facilitating cutting edge research in its full collection of Colleges, including Administrative Sciences & Economics, Engineering, Natural Sciences, Humanities & Social Sciences, Law, Nursing and Medicine. With its strong academic structure, research opportunities, international achievements, vivid social environment and wide range of job opportunities upon graduation, Koç University distinctively attracts attention. Now available online.
Syllabus - What you will learn from this course
RETORİK
Etkili konuşmaya dil ve düşünce boyutundan bakış.
Metin Okumaları ve Yorumlamaları
Dünya edebiyatında retorik örnekleri.
Doğaçlama Örnekleri
Konuşmayı geliştirebilmek için hazırlıksız konuşma uygulamaları.
Genel Bir Tekrar
Retoriğin daha öncesinde dikkat etmemiz gereken temel konuşma kuralları: Doğru kelime seçimi, düzgün duraklar, doğru vurgu ve tonlama
Reviews
- 5 stars73.33%
- 4 stars20%
- 1 star6.66%
TOP REVIEWS FROM ETKILI KONUŞMADA RETORIK (RHETORIC IN EFFECTIVE SPEAKING)
Etkili konuşmaya dair birçok bilginin bir araya getirildiği güzel bir kurstu. Emeği geçenlere teşekkür ederim.
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