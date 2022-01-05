By M Y•
Jan 4, 2022
Kurs boyunca son derece nazik, konusuna hakim bir öğretim üyesi ile çalışmak, dili ve sesi etkili kullanma konusunda gerekli bilgileri edinmek çok değerliydi.
It was very valuable to work with an extremely courteous and well-versed lecturer throughout the course, and to acquire the necessary knowledge about using language and voice effectively.
Murat Yağmurca, Bursa, Turkey
By MEHMET A A•
Jan 16, 2022
Etkili konuşmaya dair birçok bilginin bir araya getirildiği güzel bir kurstu. Emeği geçenlere teşekkür ederim.
By Deniz C•
Dec 29, 2020
Tamer Hoca yine harikalar yaratmış. Emeğinize sağlık hocam... herkese tavsiye ederim.
By Büşra K•
Nov 14, 2020
Güzel ve oldukça başarılı bir kurs. Tek sıkıntı katılımcı azlığından kaynaklı doğaçlama ödevlerinin akranlarımız tarafından değerlendirilmesinde büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kursu tamamlamak 4 haftadan çok daha uzun sürebiliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler :)