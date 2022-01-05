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Back to Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking)

Learner Reviews & Feedback for Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking) by Koç University

4.5
stars
15 ratings
4 reviews

About the Course

Dört hafta sürecek bu ders etkili konuşmanın temel prensiplerini düşünceyle ve yöntemle desteklemeyi amaçlamaktadır. Metafor ve doğaçlamalardan faydalanılacaktır. Ünite bitimlerinde katılımcılardan doğaçlama uygulamaları beklenmektedir....

Top reviews

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1 - 4 of 4 Reviews for Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking)

By M Y

Jan 4, 2022

Kurs boyunca son derece nazik, konusuna hakim bir öğretim üyesi ile çalışmak, dili ve sesi etkili kullanma konusunda gerekli bilgileri edinmek çok değerliydi.

It was very valuable to work with an extremely courteous and well-versed lecturer throughout the course, and to acquire the necessary knowledge about using language and voice effectively.

Murat Yağmurca, Bursa, Turkey

By MEHMET A A

Jan 16, 2022

Etkili konuşmaya dair birçok bilginin bir araya getirildiği güzel bir kurstu. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

By Deniz C

Dec 29, 2020

Tamer Hoca yine harikalar yaratmış. Emeğinize sağlık hocam... herkese tavsiye ederim.

By Büşra K

Nov 14, 2020

Güzel ve oldukça başarılı bir kurs. Tek sıkıntı katılımcı azlığından kaynaklı doğaçlama ödevlerinin akranlarımız tarafından değerlendirilmesinde büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kursu tamamlamak 4 haftadan çok daha uzun sürebiliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler :)

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