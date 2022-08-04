Learner Reviews & Feedback for إدارة الفعاليات | Events Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
لقد أصبح مجال صناعة وتنظيم الفعاليات من المجالات التي ازداد الطلب عليها كثيراً في العقود الماضية، فمعدل نمو قطاع تنظيم الفعاليات يتزايد عاماً بعد عام في العديد من اقتصاديات الدول، حيث تلعب الفعاليات دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للأفراد والدول، بالإضافة إلى أنها تساعد في تحقيق أهدافٍ تجاريةٍ أخرى مثل زيادة قيمة العلامات التجارية، وتحسين سمعة المؤسسات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، لذا وبناءً على ما سبق يأتي السؤال التالي: ما هو مجال تنظيم الفعاليات؟ وكيف يمكن إدارته والتميز فيه؟
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المتدربين بخلفيةٍ مفصلةٍ عن مجال تنظيم الفعاليات، وتقديم وشرح الخطوات العملية لتنظيم الفعاليات، كما تتطرق إلى أسباب تنظيم الفعاليات وأنواعها وتحديد المساهمين فيها وكيفية إجراء الحسابات المالية الضرورية لحساب العائد من الاستثمار، وحجم التدفق النقدي، والإيرادات، كما تشمل شرحاً للخطوات العملية لتخطيط الفعاليات، ومتطلبات تنظيم فعالياتٍ ناجحة، ودور الموارد البشرية ولوجستيات إدارة الفعاليات، بالإضافة إلى المهارات الشخصية الواجب توافرها في مدير الفعاليات الناجح، لتختتم الدورة أخيراً بكيفية تقييم الفعاليات وقياس نجاحها.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان إدارة الفعاليات وامتلاك القدرة على التحكم في برمجتك وتصرفاتك أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: إتقان تقييم نجاح الفعالية، التمكن من إدارة الجوانب المالية والفنية للفعاليات، فهم آلية تحديد متطلبات الأمن والسلامة وإدارة المخاطر في الفعاليات، شرح إدارة الحملات التسويقة والدعائية للفعاليات، توضيح طرق تخطيط وتنظيم وتنفيذ الفعاليات، تحديد أنواع الفعاليات وخصائص كل نوع منها، تعريف مفهوم وأسس إدارة الفعاليات....