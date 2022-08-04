لقد أصبح مجال صناعة وتنظيم الفعاليات من المجالات التي ازداد الطلب عليها كثيراً في العقود الماضية، فمعدل نمو قطاع تنظيم الفعاليات يتزايد عاماً بعد عام في العديد من اقتصاديات الدول، حيث تلعب الفعاليات دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للأفراد والدول، بالإضافة إلى أنها تساعد في تحقيق أهدافٍ تجاريةٍ أخرى مثل زيادة قيمة العلامات التجارية، وتحسين سمعة المؤسسات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية، لذا وبناءً على ما سبق يأتي السؤال التالي: ما هو مجال تنظيم الفعاليات؟ وكيف يمكن إدارته والتميز فيه؟
إدارة الفعاليات | Events ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج موجه إلى كل من يعمل في مجال إدارة الفعاليات أو إلى من يرغب في تطوير مهاراته في هذا المجال.
What you will learn
تعريف مفهوم وأسس إدارة الفعاليات وتحديد أنواع الفعاليات، وخصائص كل نوع منها
توضيح طرق تخطيط وتنظيم وتنفيذ الفعاليات وإدارة الحملات التسويقة والدعائية للفعاليات
تحديد متطلبات الأمن والسلامة، وإدارة المخاطر في الفعاليات وإدارة الجوانب المالية والفنية للفعاليات
تقييم نجاح الفعالية
Skills you will gain
- إجراء الحسابات المالية
- قيادة فريق العمل
- إدارة وتنظيم الفعاليات
- التواصل الفعال
- توظيف التكنولوجيا
هذا البرنامج موجه إلى كل من يعمل في مجال إدارة الفعاليات أو إلى من يرغب في تطوير مهاراته في هذا المجال.
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
أسس إدارة الفعاليات
هذه الوحدة بمثابة القاعدة التي ستنطلق منها في رحلة إدارة الفعاليات، حيث ستتضمن: مقدمة عن إدارة الفعاليات، وتعريفها، وغاياتها، بالإضافة إلى أنواع الفعاليات وعوامل نجاحها.
خطوات عملية لتخطيط الفعاليات
تتضمن هذه الوحدة بعض الخطوات العملية التي يجب اتباعها عند التخطيط للفعاليات مثل: تحديد رؤية الفعالية وتحليل (SWOT)، وتخطيط وتقييم الفعالية، وأخيراً تحديد الـ (W6) للفعالية.
متطلبات تنظيم فعاليات ناجحة
سنتطرّق في هذه الوحدة إلى موضوع في غاية الأهمية وهو متطلبات تنظيم الفعاليات الناجحة، ومن هذه المتطلبات: التواصل الفعال والحملات الدعائية، وتوظيف الحلول التكنولوجية، وإدارة الموارد البشرية وتطبيق نظام لوجستي فعال، والتسويق والترويج للفعالية، وتوفير إجراءات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية، ووجود مدير فعاليات ماهر.
إدارة الأمور المالية للفعاليات
من الطبيعي أن تتطلب إدارة الفعاليات تكاليف عالية، لذا سنتناول في هذه الوحدة كيفية إدارة الأمور المالية للفعاليات من خلال التعرف على تكاليف موقع الفعالية وتنظيم أنشطة تفاعلية وتقديم هدايا تذكارية، بالإضافة إلى معرفة كيفية إدارة المصروفات والإيرادات والميزانية.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.