About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج موجه إلى كل من يعمل في مجال إدارة الفعاليات أو إلى من يرغب في تطوير مهاراته في هذا المجال.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعريف مفهوم وأسس إدارة الفعاليات وتحديد أنواع الفعاليات، وخصائص كل نوع منها

  • توضيح طرق تخطيط وتنظيم وتنفيذ الفعاليات وإدارة الحملات التسويقة والدعائية للفعاليات

  • تحديد متطلبات الأمن والسلامة، وإدارة المخاطر في الفعاليات وإدارة الجوانب المالية والفنية للفعاليات

  •  تقييم نجاح الفعالية

Skills you will gain

  • إجراء الحسابات المالية
  • قيادة فريق العمل
  • إدارة وتنظيم الفعاليات
  • التواصل الفعال
  • توظيف التكنولوجيا
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج موجه إلى كل من يعمل في مجال إدارة الفعاليات أو إلى من يرغب في تطوير مهاراته في هذا المجال.

Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

أسس إدارة الفعاليات

1 hour to complete
6 videos (Total 28 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

خطوات عملية لتخطيط الفعاليات

1 hour to complete
3 videos (Total 15 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

متطلبات تنظيم فعاليات ناجحة

1 hour to complete
7 videos (Total 43 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

إدارة الأمور المالية للفعاليات

1 hour to complete
5 videos (Total 27 min)

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