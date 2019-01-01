Learner Reviews & Feedback for أسس القيادة اليومية by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم أسس القيادة اليومية واتخاذ القرارات الفردية والجماعية وإدارة التحفيز. تتمثل الأهداف في معرفة سبب الأهمية البالغة لمهارات القيادة لنجاح المنظمة ومعرفة كيفية ذلك، بجانب تعلّم أسس مهارات القيادة الفعّالة.\n\nيستفيد المتعلمون:\n•\tمعرفة سبب أهمية مهارات القيادة للنجاح المؤسسي وكيفية تطبيقها.\n•\tمعرفة كيفية استخدام مهارات القيادة للعمل بشكل أكثر فعاليّة مع الآخرين، والقدرة على تنظيم مجموعات للعمل معًا بشكل أكثر فعاليّة.\n•\tالقدرة على تطبيق أسس مهارات القيادة الفعّالة أثناء مواجهة المواقف اليومية التي يتعرض لها القادة.\n\nتُعد هذه الدورة التدريبية جزءًا من شهادة الماجستير الدولية في إدارة الأعمال iMBA التي تُقدمّها جامعة إلينوي، وهي عبارة عن شهادة ماجستير في إدارة الأعمال MBA عبر الإنترنت سلسة ومعتمدة بالكامل بسعر مُنافس ومُذهل. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة "الموارد" في هذه الدورة التدريبية وعلى onlinemba.illinois.edu....