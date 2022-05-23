About this Course

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Approx. 15 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Group Decision-Making
  • Leadership
  • Decision Analysis
  • case study
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

اتجاه الدورة التدريبية

2 hours to complete
3 videos (Total 8 min), 5 readings, 1 quiz
4 hours to complete

الوحدة الأولى: رأس وقلب القيادة اليومية

4 hours to complete
7 videos (Total 49 min), 4 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

الوحدة الثانية: اتخاذ القرارات الفردية

3 hours to complete
5 videos (Total 31 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

الوحدة الثالثة: اتخاذ القرارات الجماعية

4 hours to complete
6 videos (Total 49 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

الوحدة الرابعة: التحفيز الإداري

3 hours to complete
6 videos (Total 35 min), 4 readings, 3 quizzes

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