في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم أسس القيادة اليومية واتخاذ القرارات الفردية والجماعية وإدارة التحفيز. تتمثل الأهداف في معرفة سبب الأهمية البالغة لمهارات القيادة لنجاح المنظمة ومعرفة كيفية ذلك، بجانب تعلّم أسس مهارات القيادة الفعّالة.\n\nيستفيد المتعلمون:\n•\tمعرفة سبب أهمية مهارات القيادة للنجاح المؤسسي وكيفية تطبيقها.\n•\tمعرفة كيفية استخدام مهارات القيادة للعمل بشكل أكثر فعاليّة مع الآخرين، والقدرة على تنظيم مجموعات للعمل معًا بشكل أكثر فعاليّة.\n•\tالقدرة على تطبيق أسس مهارات القيادة الفعّالة أثناء مواجهة المواقف اليومية التي يتعرض لها القادة.\n\nتُعد هذه الدورة التدريبية جزءًا من شهادة الماجستير الدولية في إدارة الأعمال iMBA التي تُقدمّها جامعة إلينوي، وهي عبارة عن شهادة ماجستير في إدارة الأعمال MBA عبر الإنترنت سلسة ومعتمدة بالكامل بسعر مُنافس ومُذهل. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة "الموارد" في هذه الدورة التدريبية وعلى onlinemba.illinois.edu.
أسس القيادة اليوميةUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
Skills you will gain
- Group Decision-Making
- Leadership
- Decision Analysis
- case study
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
اتجاه الدورة التدريبية
ستكون على دراية بالدورة التدريبية وزملائك والبيئة التعليمية الخاصة بنا.
الوحدة الأولى: رأس وقلب القيادة اليومية
ستدرس هذه الوحدة الأدوات الحاسمة المتوفرة للقائد يوميًا (إدارة المعلومات والتحفيز) لإنجاز المهام الأساسية للقائد (اتخاذ القرارات وتنفيذها)، ولماذا قد تكون الشمولية أهم مهارة في مجموعة مهارات القائد.
الوحدة الثانية: اتخاذ القرارات الفردية
ستركز هذه الوحدة على إدارة جانب المعلومات (الرئيس) للقيادة اليومية. وسندقق في تحليل القرار بصفته منهجًا منظمًا لاستخدام المعلومات في عملية صنع القرار فضلًا عن نقاط الضعف والقصور الخاصة بعملية تحليل القرار.
الوحدة الثالثة: اتخاذ القرارات الجماعية
ستركز هذه الوحدة على عملية اتخاذ القرار الجماعي بصفتها أداة لمساعدة القائد اليومي في مواجهة بعض نقاط قصور عملية اتخاذ القرار الفردي. كما سنراعي أيضًا المحددات الرئيسة الثلاثة لفقدان العملية في عملية اتخاذ القرار الجماعي التي يجب التغلب عليها حتى تكون عملية اتخاذ القرار الجماعي فعالة.
الوحدة الرابعة: التحفيز الإداري
ستركز هذه الوحدة على إدارة جانب التحفيز (جوهر) للقيادة اليومية. سوف ندرس كيف يمكن للقادة إدارة التحفيز بصورة أفضل، ومدى وأهمية التحفيز الفردي لإدارة القائد للاعتماد المتبادل بين أفراد المجموعة.
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