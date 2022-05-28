النجاح هو الجوهرة التي يرغب الجميع في الوصول إليها، لكن من هو الشخص الناجح؟ هل هو الحاصل على المؤهلات العلمية؟ أم هو صاحب الثروة والسلطة؟ أم هو من يستطيع تحقيق حلمه بأية وسيلة؟ الحقيقة النجاح هو نجاح المجتمع بأكمله، فما هي الفائدة من أن تكون موظفاً ناجحاً داخل شركة فاشلة؟ لذلك نجد الناجحين والعظماء على مستوى العالم لا يسعون لنجاحهم وحدهم فحسب بل يساعدون الآخرين كي يعم النجاح على الجميع، ونرى أمثلة ذلك في الزعيمين "غاندي" و"نيلسون مانديلا" اللذين كافحا من أجل بلديهما وشعبيهما جميعاً وليس من أجل نفسيهما فقط، لذلك خُلّد إسميهما إلى الآن، وهذا ما يُعرف بمصطلح (Success Intelligence) أو ذكاء النجاح، بمعنى أن تنجح أنت والجميع أيضاً.
مهارات ذكاء النجاح | Success Intelligence SkillsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مهارات الذكاء المختلفة
Skills you will gain
- كيفية النجاح
- مهارات ذكاء النجاح
خبرة في مهارات الذكاء المختلفة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارات ذكاء النجاح
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل:شرح الدروس المستفادة من الناجحين قادةً وشركات، فهم المقصود بمفهوم الجوهرية، معرفة القواعد الأساسية لمهارة ذكاء النجاح وخصائص المتمتعين بها، توضيح المقصود بمفهوم ذكاء النجاح.
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