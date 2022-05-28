تهدف الدورة التدريبية إلى تزويدك بإطار شامل لفهم كل من الممارسات التقليدية للإدارة داخل الشركات في الوقت الحاضر وكذلك الممارسات البديلة التي ستزداد أهميتها مع مرور الوقت.
Offered By
إدارة شركات المستقبلUniversity of London
About this Course
Offered by
University of London
The University of London is a federal University which includes 18 world leading Colleges. Our distance learning programmes were founded in 1858 and have enriched the lives of thousands of students, delivering high quality University of London degrees wherever our students are across the globe. Our alumni include 7 Nobel Prize winners. Today, we are a global leader in distance and flexible study, offering degree programmes to over 50,000 students in over 180 countries. To find out more about studying for one of our degrees where you are, visit www.london.ac.uk
London Business School
London Business School was founded in 1964 and joined the University of London in 1965.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة الدورة التدريبية
أهلاً ومرحبًا بك في الدورة التدريبية "إدارة شركة المستقبل". لمساعدتك على فهم كيفية تنظيم الدورة، نقترح عليك الانتقال أولاً إلى علامة التبويب "ابدأ هنا". بعد ذلك، لا تتردد في استكشاف الأقسام الأخرى في الدورة التدريبية بما في ذلك المحاضرات ومواد القراءة والاختبارات، كما نشجعك أيضًا على التفاعل مع الزملاء الآخرين في قسم منتديات المناقشة. تُعدّ هذه طريقة رائعة للاستماع للآخرين ومناقشة موضوعات بعينها، ولذا يُرجى الانتقال لتقديم نفسك في جزء "قدّم نفسك". فلنبدأ إذًا! مع أطيب التمنيات، جوليان بيركينشو وفريق تدريس MCOF.
الأسبوع 1
مرحبًا وأهلًا وسهلًا في الأسبوع الأول من ’إدارة شركات المستقبل‘. في الأسبوع الأول، سنتحدث عن الفرق بين القيادة والإدارة، والأسباب التي تدفعنا إلى تغيير شكل الإدارة لتتطور عمّا هي عليه اليوم.
الأسبوع الثاني
مرحبًا بكم في الأسبوع الثاني من ’إدارة شركات المستقبل‘. في هذا الأسبوع، سنتعرف على الطرق التقليدية والبديلة الخاصة بالتنسيق واتخاذ القرارات، وكيفية تجربة بعض الأفكار البديلة الجديدة في شركتك الخاصة.
الأسبوع الثالث
مرحبًا بكم في الأسبوع الثالث من ’إدارة شركات المستقبل‘. نحن الآن في منتصف الدورة التدريبية تقريبًا من حيث المحتوى. وفي هذا الأسبوع، سنتعرف على الأشكال التقليدية والبديلة للتحفيز ووضع الأهداف وسنكتشف كيف يمكنك تجربة بعض هذه الأفكار الجديدة في شركتك الخاصة.
الأسبوع الرابع
مرحبًا بكم في الأسبوع الرابع من ’إدارة شركات المستقبل‘. في الأسبوع قبل الأخير من المحتوى، سنبدأ في ممارسة بعض التدريبات العملية. ستحلل نموذج الإدارة داخل شركتك وتفكر في طريقة تغييره. سنكون أيضًا في مرحلة التعرُّف على الطرق المختلفة لتمكين التغيير، وبوجه عام، كيف لأفكار الإدارة أن تؤدي إلى الربح والخسارة.
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