About this Course

5,664 recent views
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Approx. 12 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 12 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of London

Placeholder

London Business School

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(1,964 ratings)
Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة الدورة التدريبية

1 hour to complete
3 readings
2 hours to complete

الأسبوع 1

2 hours to complete
11 videos (Total 75 min), 3 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

الأسبوع الثاني

2 hours to complete
12 videos (Total 87 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الأسبوع الثالث

2 hours to complete
13 videos (Total 81 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الأسبوع الرابع

2 hours to complete
11 videos (Total 74 min), 3 readings, 1 quiz

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