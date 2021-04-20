Learner Reviews & Feedback for Финансы для нефинансистов by Rice University
About the Course
Этот короткий курс посвящен всем основным темам, рассмотренным в ходе полного семестрового курса по финансированию уровня MBA, но с более интуитивным подходом на очень высоком концептуальном уровне. Цель — предоставить вам план и схему принятия решений финансовыми специалистами.
Мы рассмотрим основы финансовой оценки, стоимость денег во времени, составляющие доходы и дисконтирование на будущее. Вы поймете оценку дисконтированного денежного потока (ДДП) и то, как он сравнивается с другими методами. Мы также вступаем в сознательный круг корпоративного финансового руководителя и разрабатываем основные инструменты планирования капитальных вложений. Мы обсудим, как, когда и где потратить деньги, а также определим компромиссы в отношении инвестиций, роста, дивидендов и обеспечения надежной финансовой дисциплины. Наш путь затем переходит к перспективе инвестиций на Уолл-стрит или на рынки капитала, поскольку мы обсуждаем фундаментальный компромисс между риском и доходностью. Затем мы обобщаем наше обсуждение рисков с системой оценки и внедряем его в серию прямых заявлений для практики.
Данный курс не требует предварительного ознакомления с финансами. Напротив, это первый шаг для всех, кто интересуется пониманием фондовых рынков, оценки или корпоративных финансов. Мы вместе рассмотрим все инструменты и количественный анализ и разработаем руководство по пониманию сложных на первый взгляд решений, которые принимают финансовые специалисты.
К концу курса вы получите представление об основных концептуальных рычагах, которые продвигают и стимулируют принятие финансовых решений, а также о том, как они связаны с другими сферами бизнеса. Данный курс также должен служить дорожной картой для дальнейшего обучения в области финансов, и это будет отличным началом для студентов, которые рассматривают возможность получения степени магистра по MBA (магистр делового администрирования) или финансам, но у которых мало опыта работы в этой области....
Top reviews
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By Alexander S
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Apr 20, 2021
Я давно так не радовался верно посчитанному результату, Большое спасибо!