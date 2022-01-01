Этот короткий курс посвящен всем основным темам, рассмотренным в ходе полного семестрового курса по финансированию уровня MBA, но с более интуитивным подходом на очень высоком концептуальном уровне. Цель — предоставить вам план и схему принятия решений финансовыми специалистами.
Финансы для нефинансистовRice University
About this Course
Skills you will gain
- Cash Flow
- Capital Budgeting
- Capital Expenditure
- Present Value
Offered by
Rice University
Rice University is consistently ranked among the top 20 universities in the U.S. and the top 100 in the world. Rice has highly respected schools of Architecture, Business, Continuing Studies, Engineering, Humanities, Music, Natural Sciences and Social Sciences and is home to the Baker Institute for Public Policy.
Syllabus - What you will learn from this course
Обзор курса и основные принципы дисконтирования финансовой оценки
Добро пожаловать на курс «Финансы для нефинансистов»! В этом разделе вы найдете общую информацию о курсе и инструкции по навигации по нему. В течение первой недели лекций мы рассмотрим основы финансовой оценки. Мы начнем со ставок доходности компаундинга и дисконтирования во времени. Используя эти инструменты, мы перейдем к оценке с использованием метода дисконтированного денежного потока. В ходе этого процесса мы продемонстрируем наши инструменты оценки с различными практическими примерами и сравним наш анализ с другими методами оценки.
Как потратить деньги (инструменты планирования капитальных вложений)
Приветствуем вас на второй неделе финансового отдела для нефинансовых специалистов! На этой неделе курса мы опираемся на основные инструменты оценки, начиная с первой недели, чтобы начать принимать решения по планированию капитальных вложений. Наш обзор планирования капитальных вложений охватывает такие основные инструменты, как чистая приведенная стоимость, внутренняя ставка доходности, период окупаемости и доходность капитала. Наше обсуждение относительных преимуществ каждого отдельного инструмента приводит нас к анализу чувствительности и преимуществ моделирования электронных таблиц.
измерения создания наличности и потока
Снова приветствую вас на курсе «Финансы для нефинансистов»! На третьей неделе мы вместе проведем поиск сокровищ в финансовой отчетности. Используя в качестве мотивации дисконтированные денежные потоки, мы просматриваем отчет о прибылях и убытках и балансовый отчет по всем видам использования и источникам денежных средств. Наш поиск ведет нас к нашему основному показателю создания ценности: Свободный денежный поток. Свободный денежный поток станет основой большинства финансовых анализов, и этот модуль дает нам план оценки и прогнозирования создания денежных средств в любой организации.
Сколько стоят деньги? Оценка стоимости капитала
Приветствуем всех! На нашей последней неделе вместе в этом курсе мы переключаемся между экипировками и смотрим на фирму с точки зрения Уолл-стрит или рынков капитала. Мы думаем о базовом компромиссе между риском и доходностью, о том, как измерять риск и как поместить страховую премию за риск на различные виды инвестиций. Затем мы анализируем риски и получаем прибыль и используем их для оценки стоимости капитала фирмы. Наконец, мы возвращаемся к свободным денежным потокам, планированию капитальных вложений и оценке, чтобы связать все четыре недели и подготовиться к анализу примера Capstone.
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