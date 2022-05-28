هل يوجد سوق تستطيع فيه تداول الأموال مثل باقي السلع؟ هل احتجت إلى تمويل لشركتك ولم تعرف طرق الحصول على هذا التمويل، أو لم تعرف أي من هذه الطرق لها مخاطر عالية وأيها أقل مخاطرة؟ هل تمتلك فائضاً من المال تريد استثماره ولا تعرف كيف تستثمره بحيث يدِر لك أعلى عائد بأقل مخاطرة ممكنة؟
الأسواق المالية | Financial MarketsAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يكون المتدرب مُلِماً في أساسيات المحاسبة والمالية
Skills you will gain
- الأسهم والسندات
- الأسواق النقدية
- الأسواق المالية
- أسواق رأس المال
أن يكون المتدرب مُلِماً في أساسيات المحاسبة والمالية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسواق المالية (Financial Markets)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم المقصود بالمشتقات المالية، التعرف على أسواق النقد، استعراض أسواق العملات الأجنبية، توضيح أهداف وأنواع أسواق رأس المال المختلفة والمنتجات المتداولة فيها مثل: الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.
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