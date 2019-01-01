Learner Reviews & Feedback for الأسواق المالية | Financial Markets by Alfaisal University | KLD
About the Course
هل يوجد سوق تستطيع فيه تداول الأموال مثل باقي السلع؟ هل احتجت إلى تمويل لشركتك ولم تعرف طرق الحصول على هذا التمويل، أو لم تعرف أي من هذه الطرق لها مخاطر عالية وأيها أقل مخاطرة؟ هل تمتلك فائضاً من المال تريد استثماره ولا تعرف كيف تستثمره بحيث يدِر لك أعلى عائد بأقل مخاطرة ممكنة؟
نعم توجد أسواق تسمى بالأسواق المالية (Financial Markets)، وتحتوي هذه الأسواق العديد من أدوات الاستثمار التي تُشبع رغبة التنوع لدى المستثمرين.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الأسواق المالية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم المقصود بالمشتقات المالية، التعرف على أسواق النقد، استعراض أسواق العملات الأجنبية، توضيح أهداف وأنواع أسواق رأس المال المختلفة والمنتجات المتداولة فيها مثل: الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار....