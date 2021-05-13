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Learner Reviews & Feedback for Финансовые рынки by Yale University

5.0
stars
20 ratings
8 reviews

About the Course

Общие сведения об идеях, методах и институтах, позволяющих человеческому обществу управлять рисками и развивать предпринимательство. Акцент на финансовой подкованности и лидерских качествах. Описание текущих подходов и анализ перспектив на будущее. Введение в принципы управления рисками и поведенческих финансов для понимания реального функционирования сферы ценных бумаг, страхования и банковской системы. Главнейшей целью данного курса является эффективное использование таких сфер, направленное на совершенствование развития общества....

Top reviews

IG

Dec 5, 2021

Thanks for the all lessons. I have learnt too many things about financial Market. It is very useful in our life. Thank you again for every lessons!!!

JP

Apr 27, 2022

Отличное введение в мир финансовых рынков. Не все понятно, конечно, но я дополнительно изучала непонятные моменты в Гугл.

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1 - 8 of 8 Reviews for Финансовые рынки

By Ilya G

May 13, 2021

Крутой цикл лекций о финансовых рынках! Больше всего понравилось то, что Роберт Шиллер рассказывает о финансах страстно и делится множеством интересных историй. Наверное, для многих россиян финансовые темы — это про способ заработка или про богатых. Но лектор смотрит на финансы совершенно по-другому: он придаёт особое значение социальным вопросам и поведению людей. Это воодушевляет.

By Ilaman G

Dec 6, 2021

Thanks for the all lessons. I have learnt too many things about financial Market. It is very useful in our life. Thank you again for every lessons!!!

By Yuliya P

Apr 28, 2022

О​тличное введение в мир финансовых рынков. Не все понятно, конечно, но я дополнительно изучала непонятные моменты в Гугл.

By Serstakt k

Jun 27, 2021

Данный курс помог мне достаточно много узнать о финансовых рынках и дать толчок к дальнейшему повышению знаний

By Торбин И Д

Aug 2, 2021

I liked the course. Everything was understandable and the courage of the lecturer is on the next level.

By Непомнящих А

Jul 1, 2021

В качестве курса по введению в сферу финансов очень познавательно.

By Русин В

Oct 11, 2021

Brilliant! Thank you for this course!

By Shageldi G

Nov 25, 2021

Thanks for everything

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