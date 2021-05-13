IG
Dec 5, 2021
Thanks for the all lessons. I have learnt too many things about financial Market. It is very useful in our life. Thank you again for every lessons!!!
JP
Apr 27, 2022
Отличное введение в мир финансовых рынков. Не все понятно, конечно, но я дополнительно изучала непонятные моменты в Гугл.
By Ilya G•
May 13, 2021
Крутой цикл лекций о финансовых рынках! Больше всего понравилось то, что Роберт Шиллер рассказывает о финансах страстно и делится множеством интересных историй. Наверное, для многих россиян финансовые темы — это про способ заработка или про богатых. Но лектор смотрит на финансы совершенно по-другому: он придаёт особое значение социальным вопросам и поведению людей. Это воодушевляет.
By Ilaman G•
Dec 6, 2021
Thanks for the all lessons. I have learnt too many things about financial Market. It is very useful in our life. Thank you again for every lessons!!!
By Yuliya P•
Apr 28, 2022
Отличное введение в мир финансовых рынков. Не все понятно, конечно, но я дополнительно изучала непонятные моменты в Гугл.
By Serstakt k•
Jun 27, 2021
Данный курс помог мне достаточно много узнать о финансовых рынках и дать толчок к дальнейшему повышению знаний
By Торбин И Д•
Aug 2, 2021
I liked the course. Everything was understandable and the courage of the lecturer is on the next level.
By Непомнящих А•
Jul 1, 2021
В качестве курса по введению в сферу финансов очень познавательно.
By Русин В•
Oct 11, 2021
Brilliant! Thank you for this course!
By Shageldi G•
Nov 25, 2021
Thanks for everything