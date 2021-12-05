Общие сведения об идеях, методах и институтах, позволяющих человеческому обществу управлять рисками и развивать предпринимательство. Акцент на финансовой подкованности и лидерских качествах. Описание текущих подходов и анализ перспектив на будущее. Введение в принципы управления рисками и поведенческих финансов для понимания реального функционирования сферы ценных бумаг, страхования и банковской системы. Главнейшей целью данного курса является эффективное использование таких сфер, направленное на совершенствование развития общества.
Финансовые рынкиYale University
About this Course
Skills you will gain
- Insurance
- Finance
- Dividends
- Underwriting
Offered by
Yale University
For more than 300 years, Yale University has inspired the minds that inspire the world. Based in New Haven, Connecticut, Yale brings people and ideas together for positive impact around the globe. A research university that focuses on students and encourages learning as an essential way of life, Yale is a place for connection, creativity, and innovation among cultures and across disciplines.
Syllabus - What you will learn from this course
Модуль 1
Рады приветствовать вас в качестве участника курса! В рамах этого вступительного модуля вы познакомитесь с основами финансовых рынков, страхования и моделью оценки финансовых активов (CAPM). Этот модуль является основой данного курса.
Модуль 2
В этом следующем модуле мы углубимся в некоторые подробности поведенческих финансов, прогнозирования, ценообразования, задолженности и инфляции.
Модуль 3
Фондовые бумаги, облигации, дивиденды, акции, рыночная капитализация; что это такое? Кому они нужны? Почему? В Модуле 3 исследуются эти понятия, а также основы корпорации и некоторые основы финансовых рынков в историческом разрезе.
Модуль 4
Загляните в недавнее прошлое, исследуя рецессию, пузыри, ипотечный кризис и регулирование.
Reviews
- 5 stars95%
- 4 stars5%
TOP REVIEWS FROM ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Thanks for the all lessons. I have learnt too many things about financial Market. It is very useful in our life. Thank you again for every lessons!!!
Отличное введение в мир финансовых рынков. Не все понятно, конечно, но я дополнительно изучала непонятные моменты в Гугл.
Frequently Asked Questions
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Why should I take this course again? I already took Financial Markets from Professor Shiller before!
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