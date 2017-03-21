Chevron Left
Back to Фінанси для нефінансових спеціалістів

Learner Reviews & Feedback for Фінанси для нефінансових спеціалістів by University of California, Irvine

4.7
stars
27 ratings
4 reviews

About the Course

Впливайте на ваші фінансові рішення та навчіться впливати на виконання показників прибутковості вашого підрозділу та організації в цілому. Цей курс надає базове розуміння концепцій фінансів та бухгалтерського обліку для сприятння росту вашої організації. Після проходження цього курсу, ви отримаєте загальні знання з фінансів та глибоке розуміння впливу ваших рішень за рамками сфери ваших функціональних обов’язків. Зміст курсу включає обрані аспекти фінансів з точки зору нефінансових спеціалістів.Спеціальні теми включають: фінансовий аналіз; планування, прогнозування та бюджетування; грошовий потік та стратегічне фінансування. Даний курс буде інтерактивним та потребуватиме активної участі студентів у діяльність, що має відношення до фінансів. This course is translated by the Ukrainian mobile network operator, lifecell....

Top reviews

Filter by:

1 - 4 of 4 Reviews for Фінанси для нефінансових спеціалістів

By Ostapchuk V

Mar 21, 2017

Good

By Andrew Z

May 14, 2016

Very good and interesting course, and thank you for writting subs in my native language. Дякую!

By Sozanska A

Feb 10, 2016

Beautiful course. Pity that in our university do not teach like here.

By Міськевич В А

Feb 18, 2017

Коротко про головне. Чітко, ясно, доступно. Дуже дякую!

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder