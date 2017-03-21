Learner Reviews & Feedback for Фінанси для нефінансових спеціалістів by University of California, Irvine
4.7
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27 ratings
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4 reviews
About the Course
Впливайте на ваші фінансові рішення та навчіться впливати на виконання показників прибутковості вашого підрозділу та організації в цілому. Цей курс надає базове розуміння концепцій фінансів та бухгалтерського обліку для сприятння росту вашої організації. Після проходження цього курсу, ви отримаєте загальні знання з фінансів та глибоке розуміння впливу ваших рішень за рамками сфери ваших функціональних обов’язків. Зміст курсу включає обрані аспекти фінансів з точки зору нефінансових спеціалістів.Спеціальні теми включають: фінансовий аналіз; планування, прогнозування та бюджетування; грошовий потік та стратегічне фінансування. Даний курс буде інтерактивним та потребуватиме активної участі студентів у діяльність, що має відношення до фінансів.
This course is translated by the Ukrainian mobile network operator, lifecell....
Top reviews
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1 - 4 of 4 Reviews for Фінанси для нефінансових спеціалістів
By Ostapchuk V
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Mar 21, 2017
Good
By Andrew Z
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May 14, 2016
Very good and interesting course, and thank you for writting subs in my native language. Дякую!
By Sozanska A
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Feb 10, 2016
Beautiful course. Pity that in our university do not teach like here.
By Міськевич В А
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Feb 18, 2017
Коротко про головне. Чітко, ясно, доступно. Дуже дякую!