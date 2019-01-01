Learner Reviews & Feedback for التنسيق في مايكروسوفت إكسل | Formatting in MS Excel by Alfaisal University | KLD
About the Course
بعد أن تناولنا في الدورات السابقة من سلسلة برنامج (Microsoft Excel) كيفية عمل اختيار (Selection) للخلايا وكيفية إدخال البيانات (Data Entry) المختلفة، سواءً نصوص (Texts) أو الأرقام (Numbers) أو غيرها من البيانات، فإننا في هذه الدورة سنمكنك من جعل تقريرك جذاباً للآخرين وقادراً على التأثير فيهم، حيث تناقش هذه الدورة مختلف الطرق التي تساعدك على تنسيق البيانات بحيث تخرج في شكل مرتب ومتناسق وواضح.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم التنسيق في مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تنسيق الخلايا باستخدام خيار (Conditional Formatting)، شرح تغيير نوع وحجم ولون الخط، التعرف على خيارات التفاف النص واحتواء النص، شرح محاذاة النصوص داخل الخلايا، التعرف على إضافة وحذف الصفوف والأعمدة، شرح تغيير حجم العمود أو الصف كي يتناسب مع حجم البيانات....