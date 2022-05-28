بعد أن تناولنا في الدورات السابقة من سلسلة برنامج (Microsoft Excel) كيفية عمل اختيار (Selection) للخلايا وكيفية إدخال البيانات (Data Entry) المختلفة، سواءً نصوص (Texts) أو الأرقام (Numbers) أو غيرها من البيانات، فإننا في هذه الدورة سنمكنك من جعل تقريرك جذاباً للآخرين وقادراً على التأثير فيهم، حيث تناقش هذه الدورة مختلف الطرق التي تساعدك على تنسيق البيانات بحيث تخرج في شكل مرتب ومتناسق وواضح.
التنسيق في مايكروسوفت إكسل | Formatting in MS ExcelAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Skills you will gain
- التنسيق في الإكسل
- مهارات أساسية في الإكسل
- إكسل
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
التنسيق في "مايكروسوفت إكسل"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح تنسيق الخلايا باستخدام خيار (Conditional Formatting)، شرح تغيير نوع وحجم ولون الخط، التعرف على خيارات التفاف النص واحتواء النص، شرح محاذاة النصوص داخل الخلايا، التعرف على إضافة وحذف الصفوف والأعمدة، شرح تغيير حجم العمود أو الصف كي يتناسب مع حجم البيانات.
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