Learner Reviews & Feedback for الأسس: البيانات، البيانات في كل مكان by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الأولى في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. تحتاج المؤسسات من جميع الأنواع إلى محللي بيانات لمساعدتها على تحسين عملياتها، وتحديد الفرص والاتجاهات، وإطلاق منتجات جديدة، واتخاذ قرارات مدروسة. في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على عالم تحليلات البيانات من خلال المناهج العملية التي طورتها Google. تغطي المواد التي تمت مشاركتها الكثير من موضوعات تحليلات البيانات الرئيسية، وهي مصممة لتوفر لك نظرة عامة على ما سيأتي في شهادة تحليلات البيانات من Google. سيقوم محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، سوف:
- تكتسب فهم للممارسات والعمليات التي يستخدمها محلل بيانات مبتدئ أو مشارك في وظيفتهم اليومية.
- تتعرّف على المهارات التحليلية الأساسية (تنظيف البيانات، وتحليل البيانات، ومؤثرات عرض البيانات) والأدوات (جداول البيانات، SQL، برمجة R، Tableau) التي يمكنك إضافتها إلى صندوق أدواتك الاحترافي.
- تكتشف مجموعة متنوعة من المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة بدور محلل البيانات المبتدئ، مثل دورة حياة البيانات وعملية تحليل البيانات.
- تقيمّ دور التحليلات في النظام الشامل للبيانات.
- تقوم بإجراء تقييم ذاتي للتفكير التحليلي.
- تكتشف فرص العمل المتاحة لك عند الانتهاء من البرنامج، وتتعرّف على أفضل الممارسات في البحث عن وظيفة....