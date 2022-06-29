About this Course

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Course 1 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 19 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • حدد المفاهيم الأساسية المتضمنة في تحليلات البيانات بما في ذلك البيانات وتحليل البيانات ونظام البيانات واشرحها

  • قم بإجراء تقييم ذاتي للتفكير التحليلي مع إعطاء أمثلة محددة لتطبيق التفكير التحليلي

  • ناقش دور جداول البيانات ولغات الاستعلام وأدوات تصور البيانات في تحليلات البيانات

  • صف دور محلل البيانات مع الإشارة إلى الوظائف/ المناصب

Skills you will gain

  • دول البيانات
  • مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
  • تنظيف البيانات
  • SQL
  • تحليل البيانات
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 19 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

تقديم تحليلات البيانات

5 hours to complete
7 videos (Total 34 min), 13 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

كل شيء عن التفكير التحليلي

3 hours to complete
6 videos (Total 27 min), 3 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

عالم البيانات الرائع

4 hours to complete
5 videos (Total 26 min), 6 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

إعداد صندوق الأدوات

4 hours to complete
6 videos (Total 24 min), 5 readings, 5 quizzes

About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

تحليلات البيانات من Google

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