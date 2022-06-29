هذه هي الدورة التدريبية الأولى في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. تحتاج المؤسسات من جميع الأنواع إلى محللي بيانات لمساعدتها على تحسين عملياتها، وتحديد الفرص والاتجاهات، وإطلاق منتجات جديدة، واتخاذ قرارات مدروسة. في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على عالم تحليلات البيانات من خلال المناهج العملية التي طورتها Google. تغطي المواد التي تمت مشاركتها الكثير من موضوعات تحليلات البيانات الرئيسية، وهي مصممة لتوفر لك نظرة عامة على ما سيأتي في شهادة تحليلات البيانات من Google. سيقوم محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
This course is part of the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
حدد المفاهيم الأساسية المتضمنة في تحليلات البيانات بما في ذلك البيانات وتحليل البيانات ونظام البيانات واشرحها
قم بإجراء تقييم ذاتي للتفكير التحليلي مع إعطاء أمثلة محددة لتطبيق التفكير التحليلي
ناقش دور جداول البيانات ولغات الاستعلام وأدوات تصور البيانات في تحليلات البيانات
صف دور محلل البيانات مع الإشارة إلى الوظائف/ المناصب
Skills you will gain
- دول البيانات
- مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
- تنظيف البيانات
- SQL
- تحليل البيانات
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
تقديم تحليلات البيانات
تساعدنا البيانات في اتخاذ القرارات في الحياة اليومية وفي الأعمال التجارية. في هذا الجزء الأول من الدورة، ستتعلم كيف يستخدم محللو البيانات تحليلات البيانات وأدوات تجارتهم لإبلاغ تلك القرارات. ستكتشف أيضًا المزيد حول هذه الدورة وتوقعات البرنامج الإجمالية.
كل شيء عن التفكير التحليلي
يوازن محللو البيانات بين العديد من الأدوار المختلفة في عملهم. في هذا الجزء من الدورة، سوف تتعرف على بعض هذه الأدوار والمهارات الأساسية التي يستخدمها المحللون. ستكتشف أيضًا التفكير التحليلي وكيفية ارتباطه باتخاذ القرار القائم على البيانات.
عالم البيانات الرائع
للبيانات دورة حياة خاصة، وغالبًا ما يتقاطع عمل محللي البيانات مع تلك الدورة. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية ارتباط كل من دورة حياة البيانات وعمل محللي البيانات بالتقدم الذي تحرزه من خلال هذا البرنامج. ستتعرف أيضًا على التطبيقات المستخدمة في عملية تحليل البيانات.
إعداد صندوق الأدوات
أثناء التعلم، تُعد جداول البيانات ولغات الاستعلام وأدوات مؤشرات عرض البيانات جزءًا كبيرًا من عمل محلل البيانات. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على المزيد حول المفاهيم الأساسية المتضمنة، وتستكشف بعض الأمثلة عن كيفية عمل هذه الأدوات.
About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Certificate?
ما تحليلات البيانات؟
لماذا تبدأ مهنة في تحليلات البيانات؟
ما الخلفية المطلوبة؟
هل تحتاج إلى أن تكون قويًا في الرياضيات لتنجح في هذه الشهادة؟
ما منصة "جداول البيانات" التي يتم تدريسها؟
ما الأدوات أو المنصات المضمنة في المنهج؟
لماذا التسجيل في شهادة تحليلات البيانات من Google؟
هل سيُدرس هذا البرنامج لغة R أو Python؟
هل أحتاج إلى تلقي الدورة التدريبية بترتيب معين؟
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