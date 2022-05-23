هذه هي الدورة الثانية في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. ستبنى على فهمك للموضوعات التي تم تقديمها في الدورة الأولى لشهادة تحليلات البيانات من Google. ستساعدك المواد على تعلم كيفية طرح أسئلة فعالة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مع التواصل لتلبية احتياجات الأطراف المعنية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
طرح الأسئلة لاتخاذ قرارات قائمة على البياناتGoogle
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
شرح كيف تساهم كل خطوة من خارطة طريق حل المشكلات في سيناريوهات التحليل الشائعة.
مناقشة استخدام البيانات في عملية اتخاذ القرار.
شرح استخدام جداول البيانات لإكمال المهام الأساسية لمحلل البيانات بما في ذلك إدخال البيانات وتنظيمها.
وصف الأفكار الرئيسية المرتبطة بالتفكير المنظم.
Skills you will gain
- طرح الأسئلة
- جدول البيانات
- تحليل البيانات
- عملية اتخاذ القرار
- حل المشكلات
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسئلة الفعالة
للقيام بوظيفة محلل بيانات، تحتاج إلى طرح الأسئلة وحل المشكلات. في هذا الجزء من الدورة، ستطلع على بعض تحديات التحليل الشائعة وكيف يتعامل المحللون معها. ستتعرف أيضًا على تقنيات طرح الأسئلة الفعالة التي يمكن أن تساعد في توجيه تحليلك.
قرارات قائمة على البيانات
في التحليلات، تعد البيانات هي الدافع لاتخاذ القرار. في هذا الجزء من الدورة، ستستكشف البيانات بجميع أنواعها وتأثيرها على الخيارات والاستراتيجيات الواقعية. ستتعلم أيضًا كيفية مشاركة بياناتك من خلال التقارير ولوحات المعلومات.
المزيد من أساسيات جداول البيانات
تعد جداول البيانات أداة مهمة جدًا لتحليل البيانات. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على كيفية استخدام محللي البيانات لجداول البيانات في عملهم يوميًا. ستستكشف أيضًا كيف يمكن للتفكير المنظم أن يساعد المحللين على فهم المشكلات بشكل أفضل والتوصل إلى حلول.
تذكر الطرف المعني دائمًا
يتعلم محللو البيانات الناجحون التوازن بين الاحتياجات والتوقعات. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعلم إستراتيجيات لإدارة توقعات الطرف المعني أثناء إجراء تواصل واضح مع فريقك.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
ما تحليلات البيانات؟
لماذا تبدأ مهنة في تحليلات البيانات؟
لماذا التسجيل في شهادة تحليلات البيانات من Google؟
ما الخلفية المطلوبة؟
هل تحتاج إلى أن تكون قويًا في الرياضيات لتنجح في هذه الشهادة؟
ما الأدوات والمنصات التي يتم تدريسها في المنهج الدراسي؟
ما منصة "جداول البيانات" التي يتم تدريسها؟
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