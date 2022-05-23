About this Course

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Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 18 hours to complete
English

What you will learn

  • شرح كيف تساهم كل خطوة من خارطة طريق حل المشكلات في سيناريوهات التحليل الشائعة.

  • مناقشة استخدام البيانات في عملية اتخاذ القرار.

  • شرح استخدام جداول البيانات لإكمال المهام الأساسية لمحلل البيانات بما في ذلك إدخال البيانات وتنظيمها.

  • وصف الأفكار الرئيسية المرتبطة بالتفكير المنظم.

Skills you will gain

  • طرح الأسئلة
  • جدول البيانات
  • تحليل البيانات
  • عملية اتخاذ القرار
  • حل المشكلات
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 18 hours to complete
English

Instructor

Offered by

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Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

الأسئلة الفعالة

5 hours to complete
8 videos (Total 35 min), 8 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

قرارات قائمة على البيانات

3 hours to complete
6 videos (Total 25 min), 6 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

المزيد من أساسيات جداول البيانات

6 hours to complete
9 videos (Total 41 min), 8 readings, 8 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

تذكر الطرف المعني دائمًا

4 hours to complete
15 videos (Total 52 min), 6 readings, 5 quizzes

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