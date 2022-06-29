هذه هي الدورة التدريبية الثامنة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستتاح لك الفرصة لإكمال دراسة حالة اختيارية، مما سيساعد في إعدادك للبحث عن وظيفة في مجال تحليل البيانات. يشيع استخدام دراسات الحالة من قبل أصحاب العمل لتقييم المهارات التحليلية. بالنسبة لدراسة حالتك، ستختار سيناريو قائم على التحليلات. ستطرح بعد ذلك أسئلة وتحضر وتعالج وتحلل وتتصور وتتصرف بناءً على البيانات من السيناريو. ستتعلم أيضًا مهارات أخرى مفيدة للبحث عن عمل من خلال مقاطع الفيديو التي تحتوي على أسئلة وإجابات شائعة للمقابلة، ومواد مفيدة لبناء محفظة عبر الإنترنت، والمزيد. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
This course is part of the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
التمييز بين كابستون ودراسة الحالة والمحفظة
تحديد السمات والسمات الرئيسية لدراسة حالة مكتملة
تطبيق الممارسات والإجراءات المرتبطة بعملية تحليل البيانات على مجموعة معينة من البيانات
مناقشة استخدام دراسات الحالة / المحافظ عند التواصل مع مسئولي التوظيف وأصحاب العمل المحتملين
Skills you will gain
- محفظة الوظائف
- مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
- دراسة الحالة
- تنظيف البيانات
- تحليل البيانات
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
التعرف على أساسيات كابستون
اختياري: بناء محفظتك
في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستحصل على نظرة عامة على مسارين محتملين لإكمال دراسة حالتك. يمكنك استخدام مجموعة بيانات من إحدى حالات الأعمال المقدمة أو البحث عن مجموعة بيانات عامة وإعداد دراسة حالة العمل لمجال ذي اهتمام شخصي. بالإضافة إلى ذلك، ستتعرف على العديد من المنصات لاستضافة دراسة الحالة المكتملة.
اختياري: استخدام محفظتك
من المفترض أن يتم عرض محفظتك واستكشافها. في هذا الجزء من الدورة، ستتعلم كيفية مناقشة محفظتك وإبراز مهارات معينة في سيناريوهات المقابلة. ستقوم أيضًا بإنشاء وممارسة عرض ترويجي قصير لدراسة حالتك. أخيرًا، ستكتشف كيفية وضع نفسك كأفضل متقدم لوظائف محلل البيانات مع نصائح مفيدة وعملية للمقابلة.
استخدام شهادتك
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About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Certificate?
ما تحليلات البيانات؟
لماذا تبدأ مهنة في تحليلات البيانات؟
لماذا التسجيل في شهادة تحليلات البيانات من Google؟
ما الخلفية المطلوبة؟
هل تحتاج إلى أن تكون قويًا في الرياضيات لتنجح في هذه الشهادة؟
ما الأدوات والمنصات التي يتم تدريسها في المنهج الدراسي؟
ما منصة "جداول البيانات" التي يتم تدريسها؟
لماذا أختار إكمال مشروع كابستون الاختياري في هذه الشهادة؟
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