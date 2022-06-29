About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 8 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 10 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • التمييز بين كابستون ودراسة الحالة والمحفظة

  • تحديد السمات والسمات الرئيسية لدراسة حالة مكتملة

  • تطبيق الممارسات والإجراءات المرتبطة بعملية تحليل البيانات على مجموعة معينة من البيانات

  • مناقشة استخدام دراسات الحالة / المحافظ عند التواصل مع مسئولي التوظيف وأصحاب العمل المحتملين

Skills you will gain

  • محفظة الوظائف
  • مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
  • دراسة الحالة
  • تنظيف البيانات
  • تحليل البيانات
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 8 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

التعرف على أساسيات كابستون

2 hours to complete
3 videos (Total 15 min), 5 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

اختياري: بناء محفظتك

4 hours to complete
3 videos (Total 7 min), 9 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

اختياري: استخدام محفظتك

2 hours to complete
6 videos (Total 27 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

استخدام شهادتك

1 hour to complete
3 videos (Total 3 min), 3 readings, 2 quizzes

About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

تحليلات البيانات من Google

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder