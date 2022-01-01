Learner Reviews & Feedback for مشروع كابستون لشهادة تحليلات البيانات من Google: الانتهاء من دراسة الحالة by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الثامنة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستتاح لك الفرصة لإكمال دراسة حالة اختيارية، مما سيساعد في إعدادك للبحث عن وظيفة في مجال تحليل البيانات. يشيع استخدام دراسات الحالة من قبل أصحاب العمل لتقييم المهارات التحليلية. بالنسبة لدراسة حالتك، ستختار سيناريو قائم على التحليلات. ستطرح بعد ذلك أسئلة وتحضر وتعالج وتحلل وتتصور وتتصرف بناءً على البيانات من السيناريو. ستتعلم أيضًا مهارات أخرى مفيدة للبحث عن عمل من خلال مقاطع الفيديو التي تحتوي على أسئلة وإجابات شائعة للمقابلة، ومواد مفيدة لبناء محفظة عبر الإنترنت، والمزيد. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- التعرف على فوائد واستخدامات دراسات الحالة والمحافظ في البحث عن وظيفة.
- اكتشاف سيناريوهات مقابلة العمل في العالم الحقيقي وأسئلة المقابلة الشائعة.
- اكتشاف كيف يمكن أن تكون دراسات الحالة جزءًا من عملية مقابلة العمل.
- فحص ودراسة سيناريوهات دراسة الحالة المختلفة.
- لديك فرصة لإكمال دراسة الحالة لمحفظتك....