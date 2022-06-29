هذه هي الدورة الثالثة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. بينما تستمر في البناء على فهمك للموضوعات من أول دورتين، ستتعرف أيضًا على موضوعات جديدة ستساعدك على اكتساب مهارات عملية في تحليل البيانات. ستتعلم كيفية استخدام أدوات مثل جداول البيانات وSQL لاستخراج البيانات الصحيحة والاستفادة منها لأهدافك وكيفية تنظيم بياناتك وحمايتها. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
This course is part of the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
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About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
شرح العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات بشأن جمع البيانات
مناقشة الفرق بين البيانات المتحيزة وغير المتحيزة
وصف قواعد البيانات مع الإشارة إلى وظائفها ومكوناتها
وصف أفضل الممارسات لتنظيم البيانات
Skills you will gain
- أخلاقيات البيانات
- جمع البيانات
- جدول البيانات
- بيانات التعريف
- SQL
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
أنواع البيانات وهياكلها
نحن جميعًا ننشئ الكثير من البيانات في حياتنا اليومية. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية إنشاء البيانات وكيف يحدد المحللون البيانات التي يجب جمعها للتحليل. ستتعرف أيضًا على البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وأنواع البيانات وتنسيقات البيانات عندما تبدأ في التفكير في كيفية إعداد بياناتك للاستكشاف.
التحيز والمصداقية والخصوصية والأخلاقيات والوصول
عندما يعمل محللو البيانات على البيانات، فإنهم دائمًا ما يتحققون من أن البيانات غير متحيزة وذات مصداقية. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية تحديد أنواع مختلفة من التحيز في البيانات وكيفية ضمان المصداقية في بياناتك. ستستكشف أيضًا البيانات المفتوحة وأهمية أخلاقيات البيانات وخصوصية البيانات والعلاقة بينهما.
قواعد البيانات: مكان تواجد البيانات
عندما تقوم بتحليل البيانات، ستصل إلى الكثير من البيانات من قاعدة البيانات. إنه مكان تواجد البيانات. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعلم كل شيء عن قواعد البيانات، بما في ذلك كيفية الوصول إليها واستخراج البيانات التي تحتوي عليها وتصفيتها وفرزها. ستتعرف أيضًا على بيانات التعريف لاستكشاف الأنواع المختلفة وكيف يستخدمها المحللون.
تنظيم بياناتك وحمايتها
تعد المهارات التنظيمية الجيدة جزءًا كبيرًا من معظم أنواع العمل، وكذلك تحليلات البيانات. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعلم أفضل الممارسات لتنظيم البيانات والحفاظ عليها آمنة. ستتعلم أيضًا كيف يستخدم المحللون اصطلاحات تسمية الملفات لمساعدتهم في الحفاظ على تنظيم عملهم.
About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
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