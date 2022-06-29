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Course 3 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 22 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • شرح العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات بشأن جمع البيانات

  • مناقشة الفرق بين البيانات المتحيزة وغير المتحيزة

  • وصف قواعد البيانات مع الإشارة إلى وظائفها ومكوناتها

  • وصف أفضل الممارسات لتنظيم البيانات

Skills you will gain

  • أخلاقيات البيانات
  • جمع البيانات
  • جدول البيانات
  • بيانات التعريف
  • SQL
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 3 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 22 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

أنواع البيانات وهياكلها

6 hours to complete
9 videos (Total 31 min), 10 readings, 8 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

التحيز والمصداقية والخصوصية والأخلاقيات والوصول

3 hours to complete
12 videos (Total 36 min), 4 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

8 hours to complete

قواعد البيانات: مكان تواجد البيانات

8 hours to complete
12 videos (Total 48 min), 8 readings, 11 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

تنظيم بياناتك وحمايتها

2 hours to complete
4 videos (Total 11 min), 4 readings, 4 quizzes

About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

تحليلات البيانات من Google

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