Learner Reviews & Feedback for تجهيز البيانات للاستكشاف by Google
About the Course
هذه هي الدورة الثالثة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. بينما تستمر في البناء على فهمك للموضوعات من أول دورتين، ستتعرف أيضًا على موضوعات جديدة ستساعدك على اكتساب مهارات عملية في تحليل البيانات. ستتعلم كيفية استخدام أدوات مثل جداول البيانات وSQL لاستخراج البيانات الصحيحة والاستفادة منها لأهدافك وكيفية تنظيم بياناتك وحمايتها. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- اكتشاف كيف يقرر المحللون البيانات التي يجب جمعها للتحليل.
- التعرف على البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وأنواع البيانات وتنسيقات البيانات.
- اكتشاف كيفية تحديد أنواع مختلفة من التحيز في البيانات للمساعدة في ضمان مصداقية البيانات.
- اكتشاف كيف يستخدم المحللون جداول البيانات وSQL مع قواعد البيانات ومجموعات البيانات.
- استكشاف البيانات المفتوحة وأهمية أخلاقيات البيانات وخصوصية البيانات والعلاقة بينهما.
- اكتساب فهم لكيفية الوصول إلى قواعد البيانات واستخراج البيانات التي تحتوي عليها وتصفيتها وفرزها.
- التعرف على أفضل الممارسات لتنظيم البيانات والحفاظ عليها آمنة....