هذه هي الدورة التدريبية الخامسة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة، سوف تستكشف مرحلة "التحليل" في عملية تحليل البيانات. ستستعين بما تعلمته حتى هذه النقطة وتطبقه على تحليلك لفهم البيانات التي جمعتها. وستتعلم كيفية تنظيم بياناتك وتنسيقها باستخدام جداول البيانات وSQL لمساعدتك في إلقاء نظرة على بياناتك والتفكير فيها بطرق مختلفة. ستتعرف أيضًا على كيفية إجراء عمليات حسابية معقدة على بياناتك لإكمال أهداف العمل. ستتعلم كيفية استخدام المعادلات والدوال واستعلامات SQL أثناء إجراء التحليل. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
This course is part of the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
مناقشة أهمية تنظيم بياناتك قبل تحليلها مع إشارات إلى عمليات الفرز وعوامل التصفية
إظهار فهم لما ينطوي عليه تحويل البيانات وتنسيقها
تطبيق استخدام الدوال وبناء الجملة لإنشاء استعلامات SQL لدمج البيانات من جداول قاعدة بيانات متعددة
وصف استخدام الدوال لإجراء العمليات الحسابية الأساسية على البيانات في جداول البيانات
Skills you will gain
- تجميع البيانات
- العمليات الحسابية للبيانات
- تحليلات البيانات
- جدول البيانات
- SQL
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
تنظيم البيانات لبدء التحليل
يؤدي تنظيم البيانات إلى تسهيل استخدام البيانات في تحليلك. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعرف على أهمية تنظيم بياناتك من خلال الفرز والتصفية. وستستكشف هذه العمليات في كل من جداول البيانات وSQL بينما تستمر في إعداد بياناتك للتحليل.
تنسيق البيانات وضبطها
كلما اقتربت من تحليل بياناتك، ستحتاج إلى تنسيق البيانات وجعلها جاهزة للعمل. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعلم كل شيء عن تحويل البيانات وتنسيقها، بما في ذلك كيف أن استعلامات SQL يمكن ان تساعدك في دمج البيانات. ستعرف أيضًا قيمة الملاحظات والدعم من زملائك وكيف يمكن أن تؤدي إلى معرفة جديدة يمكنك تطبيقها على عملك.
تجميع البيانات للتحليل
كجزء من تحليلك، غالبًا ما يتعين عليك دمج البيانات من أجل اكتساب رؤى وأهداف عمل كاملة. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، سوف تستكشف الدوال والإجراءات وبناء الجملة المتضمنة في دمج البيانات أو تجميعها. ستتعلم كيفية القيام بذلك من خلايا متعددة في جداول بيانات ومن جداول قاعدة بيانات متعددة باستخدام استعلامات SQL.
إجراء العمليات الحسابية للبيانات
العمليات الحسابية هي إحدى المهام الأكثر شيوعًا التي يقوم بها محللو البيانات أثناء التحليل. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، سوف تستكشف المعادلات والدوال والجداول المحورية في جداول البيانات والاستعلامات في SQL، وكلها ستساعدك في عملياتك الحسابية. ستتعرف أيضًا على فوائد استخدام SQL لإدارة جداول قاعدة البيانات المؤقتة.
About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
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