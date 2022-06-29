About this Course

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Course 5 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 26 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • مناقشة أهمية تنظيم بياناتك قبل تحليلها مع إشارات إلى عمليات الفرز وعوامل التصفية

  • إظهار فهم لما ينطوي عليه تحويل البيانات وتنسيقها

  • تطبيق استخدام الدوال وبناء الجملة لإنشاء استعلامات SQL لدمج البيانات من جداول قاعدة بيانات متعددة

  • وصف استخدام الدوال لإجراء العمليات الحسابية الأساسية على البيانات في جداول البيانات

Skills you will gain

  • تجميع البيانات
  • العمليات الحسابية للبيانات
  • تحليلات البيانات
  • جدول البيانات
  • SQL
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 5 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 26 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

تنظيم البيانات لبدء التحليل

5 hours to complete
9 videos (Total 38 min), 7 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

تنسيق البيانات وضبطها

5 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 7 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

تجميع البيانات للتحليل

5 hours to complete
9 videos (Total 46 min), 7 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

11 hours to complete

إجراء العمليات الحسابية للبيانات

11 hours to complete
13 videos (Total 72 min), 10 readings, 12 quizzes

About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

تحليلات البيانات من Google

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