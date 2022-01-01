Learner Reviews & Feedback for تحليل البيانات للإجابة عن الأسئلة by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية الخامسة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة، سوف تستكشف مرحلة "التحليل" في عملية تحليل البيانات. ستستعين بما تعلمته حتى هذه النقطة وتطبقه على تحليلك لفهم البيانات التي جمعتها. وستتعلم كيفية تنظيم بياناتك وتنسيقها باستخدام جداول البيانات وSQL لمساعدتك في إلقاء نظرة على بياناتك والتفكير فيها بطرق مختلفة. ستتعرف أيضًا على كيفية إجراء عمليات حسابية معقدة على بياناتك لإكمال أهداف العمل. ستتعلم كيفية استخدام المعادلات والدوال واستعلامات SQL أثناء إجراء التحليل. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- معرفة كيفية تنظيم البيانات من أجل التحليل.
- اكتشاف عمليات تنسيق البيانات وضبطها.
- اكتساب فهم لكيفية تجميع البيانات في جداول البيانات وباستخدام SQL.
- استخدام المعادلات والدوال في جداول البيانات لحساب البيانات.
- معرفة كيفية إتمام العمليات الحسابية باستخدام استعلامات SQL....