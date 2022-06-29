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Course 4 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 23 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعريف سلامة البيانات بالإشارة إلى أنواع السلامة والمخاطر على سلامة البيانات

  • تطبيق دوال SQL الأساسية للاستخدام في متغيرات سلسلة التنظيف في قاعدة بيانات

  • إنشاء استعلامات SQL الأساسية للاستخدام مع قواعد البيانات

  • وصف العملية المتضمنة في التحقق من نتائج تنظيف البيانات

Skills you will gain

  • سلامة البيانات
  • نظيف البيانات
  • جدول البيانات
  • SQL
  • تحديد حجم العينة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 4 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 23 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

أهمية السلامة

4 hours to complete
8 videos (Total 33 min), 9 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

بيانات نظيفة تمامًا

6 hours to complete
10 videos (Total 66 min), 5 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

تنظيف البيانات باستخدام SQL

5 hours to complete
9 videos (Total 49 min), 5 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

التحقق من نتائج التنظيف والإعلام عنها

2 hours to complete
6 videos (Total 28 min), 4 readings, 4 quizzes

About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

تحليلات البيانات من Google

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