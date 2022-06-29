هذه هي الدورة التدريبية الرابعة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة التدريبية، ستستمر في بناء فهمك لتحليلات البيانات والمفاهيم والأدوات التي يستخدمها محللو البيانات في عملهم. ستتعلم كيفية التحقق من بياناتك وتنظيفها باستخدام جداول البيانات وSQL وكذلك كيفية التحقق من نتائج تنظيف البيانات وإبلاغها. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
This course is part of the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
تعريف سلامة البيانات بالإشارة إلى أنواع السلامة والمخاطر على سلامة البيانات
تطبيق دوال SQL الأساسية للاستخدام في متغيرات سلسلة التنظيف في قاعدة بيانات
إنشاء استعلامات SQL الأساسية للاستخدام مع قواعد البيانات
وصف العملية المتضمنة في التحقق من نتائج تنظيف البيانات
Skills you will gain
- سلامة البيانات
- نظيف البيانات
- جدول البيانات
- SQL
- تحديد حجم العينة
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
أهمية السلامة
عندما تبدأ في التفكير في كيفية تحضير بياناتك للاستكشاف، سيوضح هذا الجزء من الدورة التدريبية سبب أهمية سلامة البيانات في اتخاذ القرار الناجح. ستتعرف على كيفية إنشاء البيانات والأساليب التي يستخدمها المحللون لتحديد البيانات التي يجب جمعها للتحليل. وسوف تستكشف البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وأنواع البيانات وتنسيقات البيانات.
بيانات نظيفة تمامًا
يريد كل محلل بيانات استخدام بيانات نظيفة عند إجراء تحليل. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على الفرق بين البيانات النظيفة وغير النظيفة. ستستكشف أيضًا تقنيات تنظيف البيانات باستخدام جداول البيانات والأدوات الأخرى.
تنظيف البيانات باستخدام SQL
إن معرفة مجموعة متنوعة من طرق تنظيف البيانات يمكن أن تجعل مهمة المحلل أسهل بكثير. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية تنظيف بياناتك باستخدام SQL. وسوف تستكشف الاستعلامات والدوال التي يمكنك استخدامها في SQL لتنظيف بياناتك وتحويلها للاستعداد للتحليل.
التحقق من نتائج التنظيف والإعلام عنها
يعد تنظيف بياناتك خطوة أساسية في عملية تحليل البيانات. يعد التحقق من التنظيف والإعلام عنه طريقة لإظهار أن بياناتك جاهزة للخطوة التالية. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، سوف تكتشف العمليات المتضمنة في التحقق من تنظيف البيانات والإعلام به بالإضافة إلى فوائده.
About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I subscribe to this Certificate?
ما تحليلات البيانات؟
لماذا تبدأ مهنة في تحليلات البيانات؟
لماذا التسجيل في شهادة تحليلات البيانات من Google؟
ما الخلفية المطلوبة؟
هل تحتاج إلى أن تكون قويًا في الرياضيات لتنجح في هذه الشهادة؟
ما الأدوات والمنصات التي يتم تدريسها في المنهج الدراسي؟
ما منصة "جداول البيانات" التي يتم تدريسها؟
هل أنت بحاجة للحصول على كل دورة بالترتيب؟
More questions? Visit the Learner Help Center.