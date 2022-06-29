هذه هي الدورة التدريبية السادسة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. سوف تتعلم كيفية تصور وتقديم نتائج البيانات الخاصة بك عندما تكمل عملية تحليل البيانات. ستوضح لك هذه الدورة التدريبية كيف يمكن أن تساعد تصورات البيانات، مثل لوحات المعلومات المرئية، في إحياء بياناتك. ستستكشف أيضًا Tableau، وهو منصة لتصور البيانات سيساعدك على إنشاء تصورات فعالة لعروضك التقديمية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
This course is part of the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
Offered By
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
وصف استخدام تصورات البيانات للتحدث عن البيانات ونتائج تحليل البيانات
تحديد Tableau كأداة لتصور البيانات وافهم استخداماتها
شرح القصص المستندة إلى البيانات بما في ذلك الإشارة إلى أهميتها وخصائصها
شرح المبادئ والممارسات المرتبطة بالعروض التقديمية الفعالة
Skills you will gain
- العرض التقديمي
- برنامج Tableau
- تحليل البيانات
- مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
: تصور البيانات
تصور البيانات هو التمثيل الرسومي للبيانات. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، ستتعرف على المفاهيم الأساسية، بما في ذلك إمكانية الوصول والتفكير التصميمي والعوامل الأخرى التي تلعب دورًا في تصور البيانات في تحليلك.
إنشاء تصورات البيانات باستخدام Tableau
Tableau هي أداة تساعد محللين البيانات في إنشاء تصورات بيانات فعالة. في هذا الجزء من الدورة، ستتعلم كل شيء عن Tableau وتستكشف أهمية الإبداع والوضوح أثناء تصور نتائج تحليل البيانات الخاصة بك.
صياغة قصص البيانات
يعد ربط هدفك ببياناتك من خلال الرؤى أمرًا ضروريًا لسرد البيانات بشكل جيد. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على القصص المستندة إلى البيانات وسماتها. ستحصل أيضًا على فهم لكيفية استخدام Tableau لإنشاء لوحات معلومات وعوامل تصفية لوحة المعلومات.
إعداد العروض التقديمية وعروض الشرائح
في هذا الجزء من الدورة، سوف تكتشف كيفية تقديم عرض تقديمي فعال حول تحليل البيانات. ستأخذ في الاعتبار جميع جوانب تحليلك عند إنشاء العرض التقديمي، بالإضافة إلى كيفية إنشاء تصورات بيانات واضحة وسهلة الوصول ومقنعة. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية توقع القيود والأسئلة المحتملة التي قد تظهر والاستجابة لها.
About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
استعد لمهنة جديدة في مجال تحليلات البيانات عالي النمو، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. احصل على تدريب احترافي من تصميم Google واحصل على فرصة للتواصل مع كبار أصحاب العمل. توجد 337400 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تحليلات البيانات بمتوسط 67900 دولار لراتب مبتدئ.¹
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