About this Course

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Course 6 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 24 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • وصف استخدام تصورات البيانات للتحدث عن البيانات ونتائج تحليل البيانات

  •  تحديد Tableau كأداة لتصور البيانات وافهم استخداماتها

  • شرح القصص المستندة إلى البيانات بما في ذلك الإشارة إلى أهميتها وخصائصها

  •  شرح المبادئ والممارسات المرتبطة بالعروض التقديمية الفعالة

Skills you will gain

  • العرض التقديمي
  • برنامج Tableau
  • تحليل البيانات
  • مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 6 of 8 in the
تحليلات البيانات من Google
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 24 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

6 hours to complete

: تصور البيانات

6 hours to complete
12 videos (Total 53 min), 13 readings, 6 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

إنشاء تصورات البيانات باستخدام Tableau

5 hours to complete
7 videos (Total 36 min), 6 readings, 6 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

صياغة قصص البيانات

6 hours to complete
10 videos (Total 44 min), 4 readings, 7 quizzes
Week
4

Week 4

7 hours to complete

إعداد العروض التقديمية وعروض الشرائح

7 hours to complete
13 videos (Total 68 min), 7 readings, 8 quizzes

About the تحليلات البيانات من Google Professional Certificate

تحليلات البيانات من Google

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