Learner Reviews & Feedback for مشاركة البيانات من خلال فن مؤثرات عرض التصور by Google
About the Course
هذه هي الدورة التدريبية السادسة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. سوف تتعلم كيفية تصور وتقديم نتائج البيانات الخاصة بك عندما تكمل عملية تحليل البيانات. ستوضح لك هذه الدورة التدريبية كيف يمكن أن تساعد تصورات البيانات، مثل لوحات المعلومات المرئية، في إحياء بياناتك. ستستكشف أيضًا Tableau، وهو منصة لتصور البيانات سيساعدك على إنشاء تصورات فعالة لعروضك التقديمية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- فحص أهمية تصور البيانات.
- تعلم كيفية تكوين سرد مقنع من خلال قصص البيانات.
- اكتساب فهم لكيفية استخدام Tableau لإنشاء لوحات معلومات وعوامل تصفية للوحة المعلومات.
- اكتشف كيفية استخدام Tableau لإنشاء تصورات فعالة.
- اكتشف المبادئ والممارسات المتضمنة في العروض التقديمية الفعالة.
- تعرف على كيفية مراعاة القيود المحتملة المرتبطة بالبيانات في عروضك التقديمية.
- فهم كيفية تطبيق أفضل الممارسات على الأسئلة والأجوبة مع جمهورك....