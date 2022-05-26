About this Course

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Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 37 hours to complete
English

What you will learn

  • وصف لغة البرمجة R وبيئة البرمجة الخاصة بها

  •  شرح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبرمجة في R بما في ذلك الدوال والمتغيرات وأنواع البيانات والممرات والمتجهات

  • وصف خيارات إنشاء التصورات في R

  • إثبات الإلمام بالتنسيق الأساسي R Markdown لإنشاء هيكل والتأكيد على المحتوى

Skills you will gain

  • مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
  • R Markdown
  • لغة البرمجة R
  • Rstudio
  • تحليل البيانات
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.

Approx. 37 hours to complete
English

Instructor

Offered by

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Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

8 hours to complete

البرمجة وتحليلات البيانات

8 hours to complete
6 videos (Total 36 min), 8 readings, 8 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

البرمجة باستخدام RStudio

6 hours to complete
8 videos (Total 48 min), 8 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

8 hours to complete

العمل على البيانات في R

8 hours to complete
8 videos (Total 41 min), 8 readings, 8 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

المزيد حول التصورات والجماليات والشروح

8 hours to complete
9 videos (Total 56 min), 7 readings, 9 quizzes

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