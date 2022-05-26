هذه هي الدورة التدريبية السابعة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة، ستتعرف على لغة البرمجة المعروفة باسم R. حيث ستتعرف على كيفية استخدام RStudio، وهي البيئة التي تتيح لك استخدام R. كما ستتناول هذه الدورة أيضًا تطبيقات البرامج والأدوات التي تنفرد بها R، مثل حزم R. ستكتشف كيف تتيح لك لغة R تنظيف البيانات وتنظيمها وتحليلها وتصورها والإبلاغ عنها بطرق جديدة وأكثر فاعلية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
تحليل البيانات باستخدام البرمجة RGoogle
About this Course
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
What you will learn
وصف لغة البرمجة R وبيئة البرمجة الخاصة بها
شرح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبرمجة في R بما في ذلك الدوال والمتغيرات وأنواع البيانات والممرات والمتجهات
وصف خيارات إنشاء التصورات في R
إثبات الإلمام بالتنسيق الأساسي R Markdown لإنشاء هيكل والتأكيد على المحتوى
Skills you will gain
- مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
- R Markdown
- لغة البرمجة R
- Rstudio
- تحليل البيانات
لا يلزم وجود خبرة سابقة في جداول البيانات أو تحليلات البيانات. كل ما تحتاجه هو أن تكون بمستوى المدرسة الثانوية في الرياضيات.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
البرمجة وتحليلات البيانات
R هي لغة برمجة يمكن أن تساعدك في عملية تحليل البيانات. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على R وRStudio، البيئة التي ستستخدمها للعمل في R. ستكتشف فوائد استخدام R وRStudio بالإضافة إلى مكونات RStudio التي ستساعدك في البدء.
البرمجة باستخدام RStudio
يمكن أن يساعدك استخدام R في إكمال تحليلك بكفاءة وفعالية. في هذا الجزء من الدورة، سوف تستكشف المفاهيم الأساسية المرتبطة بـ R. وستتعرف على الدوال والمتغيرات في عملياتك الحسابية وغيرها من البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تكتشف حزم R، وهي مجموعات من دوال R، والتعليمة البرمجية وبيانات نموذجية ستستخدمها في RStudio.
العمل على البيانات في R
تم تصميم لغة البرمجة R للعمل على البيانات في جميع مراحل عملية تحليل البيانات. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، سوف تدرس كيف يمكن لـ R مساعدتك في هيكلة وتنظيم وتنظيف بياناتك باستخدام الدوال والعمليات الأخرى. ستتعرف على إطارات البيانات وكيفية العمل معها في R. ستراجع أيضًا مسألة تحيز البيانات وكيف يمكن لـ R أن تساعد.
المزيد حول التصورات والجماليات والشروح
R هي أداة مناسبة تمامًا لإنشاء تصورات مفصلة. في هذا الجزء من الدورة، ستتعلم كيفية استخدام R لإنشاء تصورات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ستستكشف أيضًا ميزات R وRStudio التي ستساعدك في جماليات التصورات الخاصة بك والتعليق عليها وحفظها.
Frequently Asked Questions
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ما تحليلات البيانات؟
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ما الخلفية المطلوبة؟
هل تحتاج إلى أن تكون قويًا في الرياضيات لتنجح في هذه الشهادة؟
ما الأدوات والمنصات التي يتم تدريسها في المنهج الدراسي؟
هل ستدرس لغة R أم Python؟
ما منصة "جداول البيانات" التي يتم تدريسها؟
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