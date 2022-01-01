- دول البيانات
- مؤثرات عرض البيانات (DataViz)
- تنظيف البيانات
- SQL
- تحليل البيانات
- طرح الأسئلة
- جدول البيانات
- عملية اتخاذ القرار
- حل المشكلات
- أخلاقيات البيانات
- جمع البيانات
- بيانات التعريف
تحليلات البيانات من Google Professional Certificate
هذا هو مسارك إلى مهنة في تحليلات البيانات. في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للوظيفة في أقل من 6 أشهر. لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة.
Offered By
What you will learn
اكتساب فهم شامل للممارسات والعمليات التي يستخدمها محلل بيانات مبتدئ أو مشارك في وظيفته اليومية
تعلم المهارات التحليلية الأساسية (تنظيف البيانات وتحليلها ومؤثرات العرض) والأدوات (جداول البيانات، وSQL، وبرمجة R، وTableau)
التعرّف على كيفية تنظيف البيانات وتنظيمها للتحليل، وإكمال التحليل والحسابات باستخدام جداول البيانات وبرمجة SQL وبرمجة R
تعرّف على كيفية تصور مؤثرات عرض نتائج البيانات وتقديمها في لوحات المعلومات والعروض التقديمية والأنظمة الأساسية لمؤثرات العرض شائعة الاستخدام
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
يشتمل هذا البرنامج على أكثر من 180 ساعة من التعليمات ومئات التقييمات القائمة على الممارسة، والتي ستساعدك على محاكاة سيناريوهات تحليلات البيانات الواقعية التي تُعد بالغة الأهمية للنجاح في مكان العمل. المحتوى تفاعلي للغاية وتم تطويره حصريًا بواسطة موظفي Google الذين لديهم عقود من الخبرة في تحليلات البيانات. من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والتقييمات والمختبرات العملية، ستتعرف على أدوات التحليل والأنظمة الأساسية والمهارات التحليلية الأساسية المطلوبة لوظيفة على مستوى المبتدئين.
تشمل المهارات التي ستكتسبها ما يلي: تنظيف البيانات وحل المشكلات والتفكير النقدي وأخلاقيات البيانات ومؤثرات عرض البيانات
تشمل المنصات والأدوات التي ستتعلمها ما يلي: العروض التقديمية وجداول البيانات وSQL وTableau وبرمجة R
بالإضافة إلى تدريب الخبراء والمشروعات العملية، ستكمل دراسة حالة يمكنك مشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين لعرض مجموعة مهاراتك الجديدة. تعلم المهارات الملموسة التي يستخدمها كبار أصحاب العمل في الوقت الحالي.
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 8 Courses in this Professional Certificate
الأسس: البيانات، البيانات في كل مكان
هذه هي الدورة التدريبية الأولى في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. تحتاج المؤسسات من جميع الأنواع إلى محللي بيانات لمساعدتها على تحسين عملياتها، وتحديد الفرص والاتجاهات، وإطلاق منتجات جديدة، واتخاذ قرارات مدروسة. في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على عالم تحليلات البيانات من خلال المناهج العملية التي طورتها Google. تغطي المواد التي تمت مشاركتها الكثير من موضوعات تحليلات البيانات الرئيسية، وهي مصممة لتوفر لك نظرة عامة على ما سيأتي في شهادة تحليلات البيانات من Google. سيقوم محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
طرح الأسئلة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات
هذه هي الدورة الثانية في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. ستبنى على فهمك للموضوعات التي تم تقديمها في الدورة الأولى لشهادة تحليلات البيانات من Google. ستساعدك المواد على تعلم كيفية طرح أسئلة فعالة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مع التواصل لتلبية احتياجات الأطراف المعنية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
تجهيز البيانات للاستكشاف
هذه هي الدورة الثالثة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. بينما تستمر في البناء على فهمك للموضوعات من أول دورتين، ستتعرف أيضًا على موضوعات جديدة ستساعدك على اكتساب مهارات عملية في تحليل البيانات. ستتعلم كيفية استخدام أدوات مثل جداول البيانات وSQL لاستخراج البيانات الصحيحة والاستفادة منها لأهدافك وكيفية تنظيم بياناتك وحمايتها. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
معالجة البيانات من غير نظيفة إلى نظيفة
هذه هي الدورة التدريبية الرابعة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة التدريبية، ستستمر في بناء فهمك لتحليلات البيانات والمفاهيم والأدوات التي يستخدمها محللو البيانات في عملهم. ستتعلم كيفية التحقق من بياناتك وتنظيفها باستخدام جداول البيانات وSQL وكذلك كيفية التحقق من نتائج تنظيف البيانات وإبلاغها. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
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