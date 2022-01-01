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Back to معالجة البيانات من غير نظيفة إلى نظيفة

Learner Reviews & Feedback for معالجة البيانات من غير نظيفة إلى نظيفة by Google

About the Course

هذه هي الدورة التدريبية الرابعة في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. في هذه الدورة التدريبية، ستستمر في بناء فهمك لتحليلات البيانات والمفاهيم والأدوات التي يستخدمها محللو البيانات في عملهم. ستتعلم كيفية التحقق من بياناتك وتنظيفها باستخدام جداول البيانات وSQL وكذلك كيفية التحقق من نتائج تنظيف البيانات وإبلاغها. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد. سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة. بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على: - تعلم كيفية التحقق من سلامة البيانات. - اكتشاف تقنيات تنظيف البيانات باستخدام جداول البيانات. - إنشاء استعلامات SQL الأساسية للاستخدام مع قواعد البيانات. - تطبيق دوال SQL الأساسية لتنظيف البيانات وتحويلها. - اكتساب فهم لكيفية التحقق من نتائج تنظيف البيانات. - استكشاف عناصر تقارير تنظيف البيانات وأهميتها....
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