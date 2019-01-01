Learner Reviews & Feedback for طرح الأسئلة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات by Google
About the Course
هذه هي الدورة الثانية في شهادة تحليلات البيانات من Google. ستزودك هذه الدورات بالمهارات اللازمة للتقدم لوظائف محلل البيانات على المستوى التمهيدي. ستبنى على فهمك للموضوعات التي تم تقديمها في الدورة الأولى لشهادة تحليلات البيانات من Google. ستساعدك المواد على تعلم كيفية طرح أسئلة فعالة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مع التواصل لتلبية احتياجات الأطراف المعنية. سيستمر محللو بيانات Google الحاليون بإرشادك وتزويدك بالطرق العملية لإنجاز مهام محلل البيانات الشائعة باستخدام أفضل الأدوات والموارد.
سيتم تجهيز المتعلمين الذين يكملون برنامج الشهادة هذا للتقدم لوظائف المستوى التمهيدي كمحللين بيانات. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- التعرف على تقنيات طرح الأسئلة الفعالة التي يمكن أن تساعد في توجيه التحليل.
- اكتساب فهم لعملية اتخاذ القرار القائم على البيانات وكيف يقدم محللو البيانات النتائج.
- اكتشاف مجموعة متنوعة من سيناريوهات الأعمال في العالم الحقيقي لدعم فهم طرح الأسئلة واتخاذ القرار.
- اكتشاف كيف ولماذا تعد جداول البيانات أداة مهمة لمحللي البيانات.
- فحص الأفكار الرئيسية المرتبطة بالتفكير المنظم وكيف يمكن أن تساعد المحللين على فهم المشكلات بشكل أفضل ووضع الحلول.
- تعلم استراتيجيات لإدارة توقعات الأطراف المعنية أثناء إنشاء اتصال واضح مع فريق تحليل البيانات لتحقيق أهداف العمل....