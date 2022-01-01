Learner Reviews & Feedback for أسس تصميم تجربة المستخدم (UX) by Google
About the Course
أسس تجربة المستخدم (UX): التصميم هو أول السلسلة التي تتكون من سبع دورات من شأنها أن توفر لك المهارات اللازمة للتقديم على وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم. يركز مصممو تجربة المستخدم على التفاعلات التي يجريها الأشخاص مع منتجات مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والأشياء المادية. يجعل مصممو تجربة المستخدم هذه التفاعلات اليومية سهلة الاستخدام وممتعة ويمكن الوصول إليها. قد يتضمن دور مصمم تجربة المستخدم المبتدئ التعاطف مع المستخدمين وتحديد الشكاوى الخاصة بهم والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم وإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية ونماذج بالأحجام الطبيعية واختبار التصاميم للحصول على التعليقات.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي.
يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين. لا تلزم خبرة سابقة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- معرفة مجال تجربة المستخدم وشرح سبب أهميته للمستهلكين والشركات.
- فهم المفاهيم التأسيسية في تصميم تجربة المستخدم، مثل التصميم الذي يركز على المستخدم وعملية التصميم وإمكانية الوصول والتصميم الذي يركز على الأسهم.
- تحديد العوامل التي تسهم في تصميم تجربة مستخدم رائعة.
- مراجعة المسئوليات الوظيفية المشتركة لمصممي تجربة المستخدم المبتدئين والفرق التي يعملون معها.
- استكشاف فرص العمل والمسارات الوظيفية في مجال تجربة المستخدم.
- شرح لماذا تُعد سباقات التصميم جزءًا مهمًا ومفيدًا من عمل مصمم تجربة المستخدم.
- البدء في إنشاء محفظة عبر الإنترنت يمكنك من خلالها عرض عملك القادم.
- الانضمام إلى مجتمعات تجربة المستخدم عبر الإنترنت والمشاركة فيها....