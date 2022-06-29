About this Course

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Course 1 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 20 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تحديد المسئوليات الوظيفية المشتركة لمصممي تجربة المستخدم المبتدئين والفرق الأخرى التي قد تعمل معها. 

  • فهم المفاهيم التأسيسية في تصميم تجربة المستخدم، مثل التصميم الذي يركز على المستخدم وعملية التصميم وإمكانية الوصول والتصميم الذي يركز على الأسهم.

  • شرح لماذا تُعد سباقات التصميم جزءًا مهمًا ومفيدًا من عمل مصمم تجربة المستخدم.

  • البدء في إنشاء محفظة عبر الإنترنت يمكنك من خلالها عرض عملك القادم.

Skills you will gain

  • الإطار السلكي
  • بحث تجربة المستخدم
  • تصميم تجربة المستخدم (UXD).
  • النموذج الأولي
  • تجربة المستخدم (UX)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 7 in the
تصميم تجربة المستخدم من Google
Beginner Level
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

تقديم تصميم تجربة المستخدم

5 hours to complete
18 videos (Total 61 min), 12 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

التعرف على المصطلحات والأدوات والأطر العامة في تصميم تجربة المستخدم

4 hours to complete
13 videos (Total 57 min), 4 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

الانضمام إلى سباقات التصميم

3 hours to complete
10 videos (Total 27 min), 3 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

8 hours to complete

بناء تواجد احترافي

8 hours to complete
15 videos (Total 54 min), 9 readings, 9 quizzes

About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

تصميم تجربة المستخدم من Google

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