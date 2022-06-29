أسس تجربة المستخدم (UX): التصميم هو أول السلسلة التي تتكون من سبع دورات من شأنها أن توفر لك المهارات اللازمة للتقديم على وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم. يركز مصممو تجربة المستخدم على التفاعلات التي يجريها الأشخاص مع منتجات مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والأشياء المادية. يجعل مصممو تجربة المستخدم هذه التفاعلات اليومية سهلة الاستخدام وممتعة ويمكن الوصول إليها. قد يتضمن دور مصمم تجربة المستخدم المبتدئ التعاطف مع المستخدمين وتحديد الشكاوى الخاصة بهم والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم وإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية ونماذج بالأحجام الطبيعية واختبار التصاميم للحصول على التعليقات.
This course is part of the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
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About this Course
What you will learn
تحديد المسئوليات الوظيفية المشتركة لمصممي تجربة المستخدم المبتدئين والفرق الأخرى التي قد تعمل معها.
فهم المفاهيم التأسيسية في تصميم تجربة المستخدم، مثل التصميم الذي يركز على المستخدم وعملية التصميم وإمكانية الوصول والتصميم الذي يركز على الأسهم.
شرح لماذا تُعد سباقات التصميم جزءًا مهمًا ومفيدًا من عمل مصمم تجربة المستخدم.
البدء في إنشاء محفظة عبر الإنترنت يمكنك من خلالها عرض عملك القادم.
Skills you will gain
- الإطار السلكي
- بحث تجربة المستخدم
- تصميم تجربة المستخدم (UXD).
- النموذج الأولي
- تجربة المستخدم (UX)
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
تقديم تصميم تجربة المستخدم
يركز مصممو تجربة المستخدم (UX) على التجربة التي يعيشها المستخدمون عند استخدام منتجات مثل مواقع الويب والتطبيقات والأشياء المادية. يجعل مصممو تجربة المستخدم هذه التفاعلات اليومية مفيدة وممتعة ويمكن الوصول إليها. في الجزء الأول من هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على عالم تجربة المستخدم والعوامل التي تساهم في تصميم تجربة مستخدم رائعة. ستفهم وظيفة مصمم تجربة المستخدم والفرق التي يعمل معها مصممو تجربة المستخدم غالبًا. ستتعرّف أيضًا على المزيد حول التوقعات المتعلقة بشهادة تصميم تجربة المستخدم من Google.
التعرف على المصطلحات والأدوات والأطر العامة في تصميم تجربة المستخدم
يضع مصممو تجربة المستخدم دائمًا المستخدم أولاً. في هذا الجزء من الدورة، ستتعرف على التصميم الذي يركز على المستخدم وأطر العمل الشائعة الأخرى التي يستخدمها مصممو تجربة المستخدم أثناء العمل. ستتعرّف أيضًا على أهمية المساواة وسهولة الوصول عند التصميم. بالإضافة إلى ذلك، ستتعلم كيفية التفكير عبر المنصات لتصميم تجارب مستخدم سلسة.
الانضمام إلى سباقات التصميم
غالبًا ما يشارك مصممو تجربة المستخدم في سباقات التصميم لتحديد اتجاه منتج. في هذا الجزء من الدورة التدريبية، سوف تستكشف عالم سباقات التصميم، بما في ذلك مراحل سباق التصميم وكيفية التخطيط والمشاركة في سباق واحد. ستتعرف أيضًا على الجلسات الاسترجاعية، وهي طريقة للتفكير بشكل بناء في سباق التصميم وتحديد مجالات التحسين لتنفيذها في المرة القادمة.
بناء تواجد احترافي
مع استمرار العالم الرقمي في التوسع، تدرك الشركات أن تصميم تجارب مستخدم جيدة أمر ضروري، وهذا هو السبب في أن تصميم تجربة المستخدم هو مجال عمل عالي النمو ومطلوب. ومن الأمور الأساسية للحصول على إحدى وظائف تصميم تجربة المستخدم هذه وجود ملف شخصي قوي وتواجد على الإنترنت. في هذا الجزء من الدورة، ستبدأ في إنشاء ملف شخصي لعرض عملك القادم. ستتعرف أيضًا على أهمية وجود علامة تجارية شخصية وبناء تواجد على الإنترنت.
About the تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
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