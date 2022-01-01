- الإطار السلكي
- بحث تجربة المستخدم
- تصميم تجربة المستخدم (UXD).
- النموذج الأولي
- تجربة المستخدم (UX)
- إطار هيكلي
- تصميم تجربة المستخدم (UXD)
- الإطار الشبكي
- النموذج الأوّلي
- اختبار قابلية الاستخدام
- النموذج التجريبي
- ستحافظ Figma
تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
هذا هو مسارك إلى مهنة في تصميم تجربة المستخدم. في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للوظيفة في أقل من 6 أشهر. لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة.
Offered By
What you will learn
اتبع عملية التصميم: تعاطف مع المستخدمين، وحدد الشكاوي، وابتكار الحلول، وإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية، واختبار التصميمات وتكرارها
فهم أساسيات بحث تجربة المستخدم، مثل تخطيط الدراسات البحثية وإجراء المقابلات ودراسات قابلية الاستخدام وتوليف نتائج البحث
تطبيق مفاهيم تجربة المستخدم الأساسية، مثل التصميم المتمركز حول المستخدم، وإمكانية الوصول، والتصميم الذي يركز على الأسهم
Body: أنشئ محفظة احترافية لتجربة المستخدم تتضمن 3 مشروعات شاملة: تطبيق جوال وموقع ويب سريع الاستجابة وتجربة عبر المنصة
Skills you will gain
About this Professional Certificate
Applied Learning Project
يشتمل هذا البرنامج أكثر من 200 ساعة من التدريس ومئات من الأنشطة القائمة على الممارسة والتقييمات التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي وهي ضرورية للنجاح في مكان العمل. المحتوى تفاعلي للغاية وتم تطويره بواسطة موظفي Google الذين لديهم عقود من الخبرة في تصميم تجربة المستخدم.
ستتعلم كيفية إكمال عملية التصميم من البداية إلى النهاية، بما في ذلك: التعاطف مع المستخدمين؛ تحديد الشكاوى لدى المستخدم؛ الخروج بأفكار لحلول التصميم؛ إنشاء إطارات سلكية ونماذج بالأحجام الطبيعية ونماذج أولية؛ اختبار التصاميم من خلال دراسات قابلية الاستخدام؛ التكرار على التصاميم بناءً على التعليقات.
من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والقراءات والتقييمات والأنشطة العملية، ستتعلم أدوات التصميم عند الطلب، Figma وAdobe XD. ستنشئ محفظة تتضمن ثلاثة مشروعات لمشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين لعرض المهارات التي تعلمتها في هذا البرنامج.
تعلم المهارات الملموسة التي يستخدمها كبار أصحاب العمل في الوقت الحالي.
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة سابقة
What is a Professional Certificate?
Build the Skills to Get Job Ready
Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.
Hands-On Projects
Apply your skills with hands-on projects and build a portfolio that showcases your job readiness to potential employers. You'll need to successfully finish the project(s) to earn your Certificate.
Earn a Career Credential
When you complete all of the courses in the program, you'll earn a Certificate to share with your professional network as well as unlock access to career support resources to help you kickstart your new career. Many Professional Certificates have hiring partners that recognize the Professional Certificate credential and others can help prepare you for a certification exam. You can find more information on individual Professional Certificate pages where it applies.
There are 7 Courses in this Professional Certificate
أسس تصميم تجربة المستخدم (UX)
أسس تجربة المستخدم (UX): التصميم هو أول السلسلة التي تتكون من سبع دورات من شأنها أن توفر لك المهارات اللازمة للتقديم على وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم. يركز مصممو تجربة المستخدم على التفاعلات التي يجريها الأشخاص مع منتجات مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والأشياء المادية. يجعل مصممو تجربة المستخدم هذه التفاعلات اليومية سهلة الاستخدام وممتعة ويمكن الوصول إليها. قد يتضمن دور مصمم تجربة المستخدم المبتدئ التعاطف مع المستخدمين وتحديد الشكاوى الخاصة بهم والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم وإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية ونماذج بالأحجام الطبيعية واختبار التصاميم للحصول على التعليقات.
بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور
بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور هي الدورة التدريبية الثانية في برنامج الشهادة التي ستزودك بالمهارات اللازمة للتقدم إلى وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم. في الدورة الثانية، ستكمل الخطوات الأولى لعملية التصميم لمشروع ستتمكن من تضمينه في ملفك الشخصي. سوف تتعلم كيفية التعاطف مع المستخدمين وفهم الشكاوى لديهم، وتحديد احتياجات المستخدم باستخدام عرض المشكلة، والتوصل إلى الكثير من الأفكار لإيجاد حلول لمشكلات هؤلاء المستخدمين.
إنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة
"إنشاء الإطارات الشبكية والنماذج الأوّلية منخفضة الدقة" هي الدورة الثالثة في برنامج الشهادة التي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة التدريبية، ستستمر في تصميم تطبيق جوال لملفك الشخصي الاحترافي لتجربة المستخدم. ستبدأ بإنشاء مخططات القصة والتعرف على أساسيات الرسم. بعد ذلك، ستقوم بإنشاء إطارات شبكية ورقية وإطارات شبكية رقمية باستخدام أداة التصميم Figma. ستقوم أيضًا بإنشاء نموذج أوّلي ورقي ونموذج أوّلي رقمي منخفض الدقة في Figma.
إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة
إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة هي الدورة الرابعة في برنامج الشهادة والتي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم إلى وظائف المبتدئين في مجال تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة، ستتعلم كيفية التخطيط وإجراء دراسة قابلية الاستخدام لجمع الملاحظات حول التصميمات. بعد ذلك، ستقوم بتعديل تصميماتك منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من بحثك.
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
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