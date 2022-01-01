About this Professional Certificate

استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹ يركز مصممو تجربة المستخدم (UX) على تفاعل المستخدمين مع المنتجات، مثل مواقع الويب والتطبيقات والأشياء المادية. فهي تجعل تلك التفاعلات اليومية مفيدة وممتعة ويمكن الوصول إليها. أكثر من 7 دورات، اكتسب المهارات المطلوبة التي ستعدك لوظيفة على مستوى المبتدئين. وفي أقل من 10 ساعات في الأسبوع، يمكنك إكمال الشهادة في أقل من 6 أشهر. ستقوم بإنشاء تصميمات على الورق وفي أدوات التصميم الرقمية مثل Figma وAdobe XD. بنهاية برنامج الشهادة، سيكون لديك محفظة تجربة مستخدم احترافية تتضمن ثلاثة مشروعات شاملة، بحيث تكون جاهزًا للتقدم للوظائف. عند الانتهاء، يمكنك التقدم مباشرة لوظائف لدى Google وأكثر من 130 صاحب عمل في الولايات المتحد، بما في ذلك Walmart وBest Buy وAstreya. أبلغ 82% من خريجي شهادة Google المهنية عن نتيجة مهنية إيجابية مثل وظيفة جديدة أو ترقية أو زيادة في غضون 6 أشهر.² اطلع على جميع شهادات Google المهنية https://www.coursera.org/google-career-certificatesهنا. ¹Burning Glass: Labor Insight (آخر 12 شهرًا: 1 فبراير 2020-31 يناير 2021) ²استبيان نتائج متعلم Coursera، طوال الوقت للحصول على شهادة دعم تكنولوجيا المعلومات من Google. تُجمع البيانات عبر الاستبيانات على المنصة أو البريد الإلكتروني وهي تراكمية من يناير 2018 إلى يناير 2021.
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Beginner Level
Approximately 9 months to complete
Suggested pace of 6 hours/week
Arabic
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online courses
Start instantly and learn at your own schedule.
Flexible Schedule
Set and maintain flexible deadlines.
Beginner Level
Approximately 9 months to complete
Suggested pace of 6 hours/week
Arabic

What is a Professional Certificate?

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Whether you’re looking to start a new career, or change your current one, Professional Certificates on Coursera help you become job ready. Learn at your own pace, whenever and wherever it’s most convenient for you. Enroll today and explore a new career path with a 7 day free trial. You can pause your learning or end your subscription at any time.

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There are 7 Courses in this Professional Certificate

Course1

Course 1

أسس تصميم تجربة المستخدم (UX)

Course2

Course 2

بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور

Course3

Course 3

إنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة

Course4

Course 4

إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة

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