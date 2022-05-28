القوائم المالية (Financial Statements) هي القوائم التي تُمكّن المؤسسات المختلفة من عرض بياناتها المالية والتشغيلية بصورة منظمة ومختصرة، وهذا يرجع إلى أن الجهات كلها تحتاج إلى قراءة تلك القوائم، فنجد أن البنوك لا تستطيع أن توافق على منح قروض وتسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات بدون دراسة موقفها المالي، كما أن المستثمرين لن يهتموا بشراء أسهم الشركات والاستثمار فيها بدون الاطلاع على أدائها المالي والتشغيلي وأيضا مصلحة الضرائب تحتاج تلك القوائم لتحديد نسبة الضريبة المستحقة، ومن ثم تلتزم المؤسسات التجارية وغيرها بإصدار (Financial Statements) والإفصاح عنها للجميع، لكن توجد بعض الشركات التي تحاول التلاعب في تلك القوائم فيما يعرف مالياً باسم الاحتيال في القوائم المالية (Fraud in Financial Statements) وهذا بغرض تضليل المستثمرين وغيرهم من خلال عرض موقف مالي وتشغيلي على خلاف المواقف الحقيقية، مما يسبب أثر مستقبلي سيء على الشركة نفسها وعلى المستثمرين وعلى الاقتصاد ككل.
الاحتيال في القوائم المالية | Fraud in Financial StatementAlfaisal University | KLD
About this Course
القوائم المالية، أساسيات المحاسبة
Skills you will gain
- وسائل الحد من الاحتيال في الـ(Financial Statements)
- الاحتيال في الإيرادات
- كيفية الكشف عن الاحتيال (Fraud Disclosure)
- أسباب الاحتيال
- مؤشرات الاحتيال في الإيرادات
القوائم المالية، أساسيات المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الاحتيال في القوائم المالية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع مثل: فهم كيفية اكتشاف وجود الاحتيال في القوائم المالية، تبيان المقصود بمصطلح الاحتيال المالي وأهم مجالاته، التعرف على آليات الحد من عمليات وكيفية تعزيز ثقة الأطراف المعنية في البيانات المالية، استعراض الأسباب الأساسية التي تدفع إدارة الشركات إلى القيام بعمليات الاحتيال المالي.
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